Nathan Falco torna tra i banchi di scuola con stile. Sembrerebbe proprio che il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sia ritornato a scuola con zaino e scarpe dal costo di quasi 2mila euro. In questo caso sovviene l’espressione: “La classe non è acqua”. La mamma non ha potuto fare a meno di immortalare emozionata questo importante momento sui social. Per l’occasione non ha rinunciato al lusso e alle griffe.

Nathan Falco torna a scuola ed Elisabetta Gregoraci documenta questo bellissimo momento

Le tanto e amate vacanze sono finite, e per molti ragazzi è giunta l’ora di tornare tra i banchi di scuola. Dopo il lockdown a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero e nonostante i casi di Covid-19 in aumento, il governo ha deciso malgrado tutto che le scuole riapriranno. Il 14 settembre suonerà la prima campanella di inizio anno scolastico. Per gli istituti privati, invece, la campanella di inizio pare sia già suonata. Come nel caso del figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che ha ripreso la sua vita “normale” da perfetto studente.

Accessori di lusso ed uno stile innegabile

I numerosi follower della Gregoraci, sempre attivissimi sul suo profilo social, non hanno potuto far a meno però di notare gli accessori di lusso dello studente che è stato immortalato dalla mamma emozionata per il lieto evento. Il giovanissimo Nathan ha indossato per l’occasione le sneakers adidas Yeezy Boost in bianco e grigio da 755 euro e uno zaino firmato Off-White (il modello Arrow Easy) in tessuto rigorosamente tecnico nero con le spalline caratterizzate da stampe e con l’iconico logo in giallo. Il suo costo? Ben 465 euro. Il suo look in totale vale più di 1.200 euro. Un prezzo considerevole specialmente se accompagnato da uno stile innegabile. Anche in occasione del primo giorno di scuola (o meglio ritorno) la classe è importante: in tutti i sensi.