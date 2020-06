Le celebrity di Hollywood ed anche quelle nostrane si dividono in due categorie: rifatti bene e rifatti male. Una serie di Vip rifatti, anche tra i politici, come ad esempio Berlu, che hanno stravolto i propri connotati per adempiere a ciò che madre natura non gli ha concesso naturalmente. Zigomi e labbra rimpolpati, sopracciglia alzate, palpebre e fronte senza una grinza, i nasi grandi poi? Non ci ricordiamo più come siano fatti. Pensandoci bene fino a pochi anni fa per una star andare dal chirurgo estetico e chiedere di sollevare zigomi, cancellare rughette, rimpolpare le labbra era prerogativa a cui non si poteva sfuggire nemmeno volendo. Non dimentichiamoci dei botox party che le élite cittadine proponevano tra le mura di ricche abitazioni.

Vip rifatti: attori e top model

Flavio Briatore è stato tra i primi appassionati fruitori della chirurgia estetica al maschile. Innumerevoli i ritocchini ai quali l' imprenditore e dirigente sportivo piemontese ha deciso di sottoporsi nel corso degli anni.

Gabriel Garko è un altro esempio lampante di ciò che la chirurgia estetica dà e ciò che la chirurgia estetica toglie. Ricordiamo che l’attore nel 1991 fosse stato designato del titolo di “Più bello d’Italia”.

E non scordiamoci nemmeno per un secondo delle modelle:

Bella Hadid ha letteralmente stravolto i suoi lineamenti in pochi anni. A quanto pare la sorellina più piccola della più famosa Gigi, si sottoposta a vari interventi chirurgici per rifarsi il naso e a botulino e filler per dare una “sistematina” a viso e labbra.

Kendall Jenner anche lei come le sue colleghe a ben pensato di darsi un aggiustatina. Oggi ha naso visibilmente assottigliato, le labbra hanno acquistato volume e anche le sopracciglia sembrano essere state tirate verso l’alto. Per il resto ci pensa il make up.

Gigi Hadid, la top model più amata degli ultimi tempi, non sfugge ai piccoli ritocchi di chirurgia estetica. Anche lei, ha stravolto i lineamenti del viso a colpi di botulino e filler.

Anche Veronica Ciccone, nota a tutti come Madonna, ha ceduto al fascino del ritocco. La differenza prima-dopo risulta davvero lampante: zigomi rimpolpati, fronte spianata e palpebre rialzate.