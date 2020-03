State cercando qualcosa di più lussuoso e ricercato rispetto al solito sex-toy in silicone? Cerchi qualcosa di un po più stravagante per sentirti, come dire, una regina? Se la tua risposta è “sì” allora abbiamo qualcosa da consigliarti che potrebbe soddisfarti. Euforia V39 Luxe, per gli habituè è sicuramente il vibratore più conosciuto. Il giocattolo infatti è dotato di una maniglia tempestata di pietre preziose, ovvero 425 cristalli Swarovski incastonati in oro rosa 18 carati.

Per chi non fosse soddisfatto dall’eleganza, il sex toy offre alla cliente ben 12 velocità diverse. Non solo, può essere riscaldato fino a 40 gradi centigradi, in caso se stai cercando di rendere il tuo tempo da solo ancora più caldo. Il sex toy Euforia V39 Luxe è anche impermeabile e può essere immerso fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Tutto è spiegato attentamente nelle note di utilizzo del prodotto con la massima serietà e professionalità. Nessun pregiudizio o critica alcuna!

Caratteristiche anatomiche e prezzo

Ovviamente il sex toy in questione è necessariamente venduto ad un prezzo alto! Se mai foste interessate, considerate di dover sborsare una cifra di mille dollari. Molte sono state le clienti che hanno commentato eccessivo il prezzo del giocattolo! Per chi volesse provarlo, è in vendita sul sito di Pureromance.com. La descrizione dice: «Trascendi il quotidiano e dai al tuo corpo il trattamento di lusso che merita. I cristalli Swarovski scintillanti accentuano questa accattivante atmosfera in edizione limitata con dettagli in oro rosa 18 carati. Con un albero sagomato rivestito in morbido silicone vellutato, Euforia V39 Luxe unisce calore decadente e sensazione allettante. Il percorso verso la beatitudine è pavimentato in oro rosa».