Niente da fare, le donne vogliono i “principi azzurri”. Negli ultimi anni c’è una tendenza inversa ai classici cartoni Disney ai quali siamo state abituate. Di solito la storia d’amore terminava col principe azzurro che salvava la bella principessa rinchiusa nel castello. Oggi invece nei recenti cartoni è sempre più frequente vedere giovani eroine e guerriere che non attendono il biondo cavaliere a salvarle, ma che piuttosto si fanno strada fino alla salvezza a colpi di spada. Ottimo modello educativo per le bambine! Però diciamola tutta, chi da bambina non ha mai sognato il principe azzurro? Questa fortunata ragazza lo ha trovato! Ha ricevuto una proposta di matrimonio da urlo!

Una fiabesca proposta di matrimonio!

Sthuthi David, è la giovane ragazza che ha ricevuto questa pazzesca proposta di matrimonio! Appassionata di cartoni Disney, in particolare de “La bella addormentata nel bosco”, il fidanzato decide di portarla al cinema per godersi il suo cartone preferito. La pellicola racconta la storia d’amore della principessa Aurora e di Filippo, uno dei classici più amati di sempre, precisamente dal 1959. Sthuth non sa però che il fidanzato, Lee Loechler, ha passato gli ultimi sei mesi in compagnia di un professionista animatore per fare in modo di realizzare il suo progetto. Ovvero inserire i corrispettivi animati suoi e della sua amata all’interno de La Bella addormentata nel bosco per chiederle di sposarlo.

Tutti gli amici e parenti assistono silenziosamente alla scena

La coppia si è seduta in prima fila e si è goduta il film fino alla fatidica scena, la sequenza del bacio tra Aurora e Filippo. Proprio a questo punto arriva la scena creata da Lee, ha inserito la sua richiesta con tanto di anello. Tutto è ripreso dai cellulari degli spettatori che, ad insaputa della ragazza, erano tutti parenti ed amici della coppia. Tra applausi e lacrime di commozione arriva il fatidico Si! Il video, caricato su YouTube, è divenuto ovviamente virale, raggiungendo quasi 2 milioni di visualizzazione in un giorno. E vissero per sempre felici e contenti!