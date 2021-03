Scopri la collezione primaverile di Adidas: cosa sarà in primo piano in questa stagione?

Le sneakers alla moda sono ovunque. Completamente democratizzate, il loro valore è unanime; sono il capo immancabile da avere dall’inverno all’estate. Oltre ad essere comode, vanno con tutto. Ogni stagione tornano alla ribalta seguendo sempre un po’ più da vicino le tendenze della moda, implementate da qualche dettaglio di stagione. Questo è il motivo per cui le vediamo ai piedi delle fashioniste più acclamate.

Anche in questa stagione le sneakers non vengono messe da parte. Andranno con tutti i tuoi look estivi. In particolare spiccano quelle della ​collezione primaverile di Adidas​,con loro ai piedi non sono possibili passi falsi nella moda.

Per scoprire come le tendenze moda primavera estate 2021 hanno fatto influenzato le sneakers Adidas​di stagione, ecco un dettaglio e una selezione di modelli essenziali.

Sneakers 2021: Adidas Stan Smith le indispensabili per l’estate

Non scherziamo con le scarpe da ginnastica. Alcuni modelli sono così popolari da essere diventati delle sneakers iconiche. È il caso delle intramontabili ​Adidas Stan Smith​.

Questi modelli tornano, ogni stagione, rivisitate nei colori e nelle stampe ma conservando l’anima tradizionale. Sono diventate scommesse sicure e puoi scommettere su di loro ad occhi chiusi. Non c’è bisogno di sapere come indossare queste specifiche sneakers, le ​Adidas su escarpe.it​, si indossano senza bisogno di istruzioni. Una maglietta bianca, jeans oversize e sei pronta, in perfetto stile ‘90s. Niente di più facile.

Sneakers primavera estate 2021: tendenze moda

Per cominciare, in questa stagione, è il ​momento del colore​.Le sneakers estive vogliono essere adornate con le più belle tavolozze di colori. Il rosa, il verde, il giallo o anche il blu verranno ai tuoi piedi. E poi, le sneakers per la primavera estate prenderanno in prestito i codici dello sportswear. Scarpe da corsa e materiali sintetici sono ancora una volta il fattore differenziante. Sotto arie futuristiche, escono dalla palestra per incorporarsi in look casual.

Per altri, stiamo assistendo al grande ritorno delle sneakers alte. Le ​Adidas Nizza stanno facendo il loro grande ritorno in questa stagione. Il tessuto leggero che troviamo anche sui nostri vestiti estivi e accessori vestirà anche i nostri piedi.

Per quanto riguarda i colori, come detto in premessa, non sarà tralasciata la primavera estate 2021. Dopo aver scelto una palette di grigio, bianco e nero per tutta la lunga stagione invernale, troviamo l’energia che ci mancava. Rosa prima di tutto perché anche se significa aggiungere colore tanto quanto gioioso e radioso, come sul modello ​Adidas Swift Run​, non significa eccedere in gusto ed eleganza. Anche l’azzurro domina la stagione. Difficile perdere questo colore che ha il pregio di farci pensare all’azzurro del cielo. Ovviamente, per chi predilige l’originalità, alcuni modelli si ornano di colori cangianti o fluo come le ​Superstar​.