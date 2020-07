Scarpe e sandali con tacco forever: i modelli più belli per ogni occasione

I sandali con il tacco in vista dell’estate 2020 sono un vero e proprio must have. Irrinunciabili. Ogni modello è adatto ad ogni gusto e stile. Per essere seducenti e slanciate in ogni occasione. Nonostante i tacchi alti, talvolta; siano scomodi da portare. Si sa, grazie alle “heeled shoes” (scarpe o sandali con il tacco) possiamo creare look e outfit super femminili, senza rinunciare a leggerezza e comodità. Da quelli con tacco largo e plateau alle zeppe senza dimenticare quelli con tacco basso. Per chi non vuole rinunciare a quel centimetro in più e slanciare la propria silhouette.

I sandali con il tacco 2020: i modelli must have irrinunciabili

Sono perfetti da abbinare con i look in vista della calda estate: sono i sandali con il tacco, di diversi modelli e tipologie. I sandali con il tacco largo sono tra i favoriti: comodi, versatili, adatti in ogni occasione, anche in ambito casual/street. Nella quotidianità sono perfetti e i più adatti, perchè non compromettono leggerezza e comodità; in cambio di un risultato fashion e sempre stiloso. In particolar modo, esistono due modelli molto amati: gli slip on, ovvero che si infilano facilmente senza particolari accorgimenti, e i sandali con cinturino alla caviglia. Esistono anche con plateau, per non rinunciare al famoso “dislivello” che ad alcune piace molto in termini di gusto. Esistono modelli casual e modelli più eleganti, adatti (per esempio) a cerimonie e matrimoni.

Sandali con zeppa: must have dell’estate

I sandali con zeppa sono tra i preferiti nel mondo femminile. Che si tratti di espadrillas o no, sono tra le preferite per comodità e eleganza. Esistono tre variabili: corda, pelle e sughero. Tra le nuove proposte dell’estate 2020 (oltre le già citate espadrillas) troviamo degli splendidii sandali con zeppa in sughero, che risultano molto leggeri e freschi allo stesso modo. Esistono anche quelli con rialzo effetto gomma. Sono ancor meno pesanti di quelli in sughero ed ammortizzano la camminata.

Sandali con tacco basso per essere ancora più comode senza rinunciare allo stile

I sandali con tacco basso in genere sono caratterizzati da 3-4 cm di rialzo. Alcuni arrivano persino a 5 cm (i più alti) mentre altri sono decisamente più flat ma non completamente rasenti al terreno. Molti sono con il tacco largo: tra questi, le più famose e ricercate sono le mules, ovvero delle vere e proprie “ciabattine” costituite da un’unica fascia anteriore e un tacchetto la maggior parte delle volte largo. Inoltre, esiste una serie di sandali con listini multipli e cinturino alla caviglia ( anche se meno giovanili). Quali sono i modelli sandali con tacco 2020 più adatti? A voi la scelta!