Scarpe di lusso. Quali sono e quanto costano? Rockstud di Valentino conquistano il podio, aggiudicandosi il primo posto secondo molte celebrità. Le décolleté slingback Rockstud di Valentino Garavani ammaliano sempre con la loro silhouette e forma molto affusolata ed incantano altresì con la loro tonalità total black della pelle granulata, illuminata dai barlumi dorati delle oramai iconiche borchiette a piramide. Il tacco risulta sottile ma comodo allo stesso tempo. Quest’ultimo le rende ideali e perfette anche da indossare con qualsiasi look per dare carattere ai vostri outfit sia di giorno che di sera.

Scarpe di lusso: anche la star del GFVip Franceska Pepe indossa il modello Rockstud di Valentino

Francesca Pepe, conosciuta anche come Franceska Pepe, è una showgirl ed influencer molto attiva su Instagram. Conosciuta al grande pubblico per aver posato per il celebre magazine Playboy e per essere stata incoronata Miss Europa nel 2016. Ha recitato conseguentemente in “The Lady” diretto da Lory Del Santo. Inoltre, è conosciuta per il presunto flirt con il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. Durante la sua permanenza, non esente da critiche, all’interno della casa più spiata d’Italia (GFVip) ha indossato nel corso della trasmissione (in studio e non) un paio di Rockstud di Valentino. Le ROCKSTUD di Valentino sono scarpe adornate da una coronadi borchie a forma di piramide con una punta in “stile gladiatore”. Un must have assoluto per le così dette “shoes addicted” che non potranno fare a meno di acquistarle. Ebbene, tali accessori moda della famosa Maison costano ben 790 euro. Le critiche non sono di certo mancate! Sui social, in particolare, sono molti i follower ad aver notato le scarpe di lusso ed aver conseguentemente additato l’ex gieffina per questo “sfoggio luxury”.

Valentino registra negli USA le Rockstud da 268 milioni di dollari

L’ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) ha rilasciato le registrazioni per 3 varianti del noto modello di scarpa griffata Valentino: le Rockstud. Le cui vendite hanno fruttato al marchio 268 milioni di dollari tra il 2014 e il 2019. Vendutissime sul mercato. “Nei 5 anni successivi dall’introduzione delle scarpe Rockstud, i ricavi della nota Maison Valentino sono raddoppiati“. Questo per supportare la tesi “dell’incredibile successo” di questo modello e della “straordinaria fama” che ha conquistato. I modelli per i quali Valentino ha ottenuto la registrazione USPTO sono tre: una pump Rockstud con cinturino singolo a forma di T alla caviglia con borchie a forma di piramide, che ha generato oltre 152 milioni di dollari di vendite tra il 2014 e il 2019. Poi, una pump Rockstud con 2 cinturini alla caviglia e un cinturino a T che ha generato oltre 75 milioni di dollari di fatturato. Infine, una ballerina ornata dalle borchie a forma di piramide dalle cui vendite Valentino ha incassato oltre 41 milioni di dollari. Non male! Quando il lusso è di casa!