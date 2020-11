Lady Diana, la foto inedita. Cool sullo yacht di Valentino: era il 1990

Elegante e incredibilmente cool allo stesso tempo: qui la principessa Diana in vacanza su uno yacht di lusso. È una delle sue foto mai viste prima. In bikini, con gli occhiali da sole scuri, un camicione over legato in vita e un sorriso rilassato mentre beve un drink su uno yacht al largo di Stromboli. Così si mostrava la principessa Diana in alcuni scatti inediti pubblicati sul profilo Instagram di Giancarlo Giammetti, co-fondatore di Valentino. Era il settembre del 1990, due anni prima della separazione di Lady Diana dal principe Carlo. Insieme a lei sullo yacht il principe Kyril di Preslav e Valentino.

In quel periodo Lady Diana e Carlo vivevano le loro vite separatamente, coinvolti entrambi in altre storie d’amore. Il principe Carlo aveva ricominciato a frequentare la sua ex fidanzata Camilla Parker-Bowles. Invece la Lady D aveva avuto una relazione, durata due anni, con l’ufficiale della cavalleria domestica, James Hewitt. E poi con la sua guardia del corpo, Barry Mannakee, che morì nel 1987, un dolore descritto da Lady Diana come “il più grande colpo della mia vita”.

Dopo soli 4 anni, il 25 Giugno del 1994, Lady Diana Spancer, fu messa davanti alla verità. I tradimenti da parte del Principe Carlo che lei aveva sempre sospettato, con Camilla Parker-Bowles. Quella sera, nonostante il cuore in pezzi, Lady Diana, si vestì del suo sorriso migliore e dell’abito più sexy del suo armadio, e si presentò a un Garden Party alla Serpentine Gallery. L’ex moglie del Principe Carlo, snobbò un capo firmato Valentino, per indossare un mini dress trasgressivo, nero in seta, di Christina Stambolian, impreziosito da un girocollo di perle. Si mostrò così al mondo, in un momento in cui forse nessuna avrebbe avuto il coraggio di mostrarsi, bellissima, libera, senza più un titolo reale ma con la dignità e carisma di sempre.