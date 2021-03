Sanremo è Sanremo: i look più stravaganti della storia del Festival

Sanremo è sempre Sanremo. Lo ripeteva a gran voce il suo presentatore per eccellenza, qual è l’indiscusso e insostituibile Pippo Baudo. Non solo per le bellissime canzoni italiane in gara. Anche per i look più stravaganti ed eccentrici mai stati creati per esibirsi o presentare la competizione musicale italiana più rappresentativa della storia del nostro Paese. Il Festival di Sanremo, anche in questo controverso 2021 segnato dal Covid, è un appuntamento imperdibile per molti italiani. Sanremo, però, è spesso anche palcoscenico degli outfit più bizzarri e strani delle celebrità che vi partecipano. Artisti e non.

Sanremo è sempre Sanremo. I look più bizzarri mai stati creati nella storia del Festival

Sanremo rimane per eccellenza il Festival della canzone italiana per antonomasia. La moda, però, è sempre stata protagonista indiscussa all’interno di questo evento unico al mondo. Anche in questa controversa edizione 2021 segnata dal Covid-19. Partiamo dall’irriverente e dolcissima (allo stesso tempo) Antonella Clerici durante il festival di Sanremo del 2005 dove ha proposto e sfoggiato un ampio e sontuoso abito. La gonna, a detta di molti, sembrava un grande piumino da spolvero. Nonostante le critiche l’abito rimane una delle pietre miliari del Festival. Hiroki Hara, illusionista giapponese, ha partecipato come ospite a Sanremo nell’anno 2017. Il suo stile riprendeva gli antichi cavalieri medioevali. Troppo vintage? Il rapper J. Balvin, invece, è stato ospite nell’edizione del 2016. L’artista ha sfoggiato per l’occasione una lunga felpa rossa con cappuccio. La cantante Lodovica Comello, infine, ha partecipato a Sanremo 2017 indossando un vestito molto fiabesco. Forse troppo.

I look più stravaganti del Festival della canzone italiana

Oramai è risaputo, come la moda faccia parte integrante del Festival di Sanremo attraverso i suoi memorabili look. Nina Zilli a Sanremo del 2015 si è presentata con un mantello stile ‘supereroe’ per completare il suo look “fuori dalle righe”. Nel 2016, l’attore Terence Hill, che interpreta il famoso ‘Don Matteo’, ha sposato ‘ufficialmente’ i due conduttori, al tempo Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Luciana Littizzetto, infatti, è stata una delle presentatrici più ecclettiche e versatili della storia del Festival della canzone italiana. I suoi look sono tra i più disparati: sembianze e outfit da farfalla e ancora protagonista a Sanremo del 2014, vestita da Raffaella Carrà. Senza dubbio gli altri grandi protagonisti di Sanremo a causa dei loro look stravaganti sono il gruppo di Elio e le storie tese che hanno sempre letteralmente impressionato per le loro performance al festival.

Sanremo 2021 e non solo: i look più particolari e memorabili tra Anna Oxa, Belen e Loredana Bertè

Elio e le storie tese si afferma come uno dei gruppi più irriverenti ed eccentrici del festival di Sanremo. Il cantante si presenta vestito da monaco. Nell’edizione del 2008, invece, si è presentato in abiti nobiliari. Nell’anno 2013, il gruppo si è ‘vestito’ con abiti di gommapiuma, così da sembrare tutti più grassi. Anna Oxa è da sempre regina indiscussa del Festival. Soprattutto per i look. Famosa per il suo stile fuori dalle regole. Le tinte del blu, di anno in anno, risultano davvero esagerate. Senza dimenticare make up e scelte talvolta anch’esse fuori dagli schemi. Durante il festival del 2012, Belen Rodriguez attirò tutta l’attenzione del pubblico e dei mass media su di sé indossando il famigerato vestito dallo spacco a dir poco vertiginoso che lasciva intravedere anche troppo. Vi ricordate la tanto e criticata farfallina? Loredana Bertè e Patty Pravo non sono certo da meno. Patty Pravo è un’artista versatile come poche. Dall’hair-styling rasta all’outfit da bambola, l’artista si è sempre contraddistinta per originalità e creatività. Loredana, dal canto suo, non delude mai anche in vista di questo controverso anno 2021. Farfalle tra i capelli blu e una grinta da far invidia a chiunque.