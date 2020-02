Sono passati già undici anni da quando Antonella Clerici e l’ex compagno Eddy Martens annunciavano la nascita della loro primogenita, Maelle. L’esuberante conduttrice pubblica sui social una dolce dedica per ricordare questo giorno importante. La foto ritrae la conduttrice sorridente e Maelle mentre si abbracciano: «Sembra ieri e sono gia’ passati 11 anni amore infinito della mamma, Auguri vita mia». Noi ce la ricordiamo ancora bambina ma guardate quanto è diventata grande!

Antonella Clerici e gli auguri social per la sua bella Maelle

Oggi 21 febbraio 2020 la “piccola” Maelle compie undici anni. Era il lontano 2011 quando in occasione del Festival di Sanremo, condotto proprio dalla Clerici, presentò ai telespettatori italiani la sua bellissima bimba avuta dal compagno Eddy Martens. L’episodio tenerissimo commosse tutto il pubblico in platea e quello a casa. Suscitò anche qualche critica perchè Maelle apparve visibilmente spaventata e impaurita davanti a quelle luci e a tutte quelle persone che la fissavano. Per lei oggi la nostra Antonellina ha pubblicato via Instagram gli auguri più dolci, quelli di una mamma per la figlia.

Antonella Clerici e la separazione dal compagno Eddy Martens

Antonella Clerici si separò dal compagno Eddy Martens dopo dieci anni di relazione. In tanti affermano che il vero motivo sia stata la differenza d’età, tra lei ed Eddy ci sono infatti quindi anni. In varie interviste ammette che fu un periodo davvero difficile:«La separazione da Eddy? Ho somatizzato con mal di pancia tremendi». Di lui Antonella diceva qualche anno fa: «Non lo sposerò, l’ho già fatto, e ogni volta, dopo due anni è finita con la separazione. Le nozze non mi hanno portato bene, perché insistere?». Da qualche anno Antonella Clerici vive felice accanto all’imprenditore e petroliere Vittorio Garrone.