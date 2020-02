Ashley Graham, la modella curvy più pagata al mondo mostra con orgoglio le smagliature

Ashley Graham è la modella curvy più pagata e richiesta al mondo. La sua bellezza infatti è infatti riuscita ad abbattere il dogma onnipresente nel mondo del fashion “magro è bello” ottenendo ingaggi record con le maison più famose ed affermate del pianeta. Nel giro di pochi anni Ashley Graham conquista anche le copertine delle riviste più famose del mondo ed entra nell’Olimpo della moda. A pochi giorni dalla nascita del primogenito Isaac pubblica orgogliosamente i segni lasciati dai nove mesi di gravidanza, inno alla naturalezza senza filtri.

Ashley Graham, la gravidanza documentata su Instagram

Ashley è una super top-model e posare davanti ad una fotocamera, che sia quella del suo cellulare o per un servizio su Vogue, le viene naturale. Sul suo profilo Instagram, che vanta oltre dieci milioni di follower, ha documentato scrupolosamente la gravidanza. Eccessivo? No, perchè ha mostrato numerose volte la bellezza e le “imperfezioni” di una donna in dolce attesa, smagliature e chili in eccesso annessi.

Ashley Graham Instagram

Il Time la considera tra le cento persone più influenti al mondo. Ashley Graham è una donna forte: «Le donne esistono di tutte le taglie, la bellezza è al di là della dimensione». Dopo l’annuncio dello scorso agosto Ashley ha documentato giorno per giorno lo scandire dei nove mesi, le nausee, la stanchezza ed i cambi d’umore. Ashley racconta: «So che tutti abbiamo relazioni complicate con il nostro corpo. Il mio in questi mesi è cambiato in modi nuovi e interessanti», ha spiegato nell’intervista a Grazia Uk. «Non è stato facile accettare il mio corpo in gravidanza, ma è di sicuro un promemoria che ci fa capire quanto i nostri corpi siano fantastici perché generano la vita, sono così grata al mio corpo, è così vero».

Ashley Graham, modella Curvy contro il body-shamig

Ashley è una delle prime modelle curvy a lottare contro il body-shaming: «Sei brillante, sei bella, sei forte: io me lo ripeto ogni mattina, e alla fine ci credo. Per questo mi mostro al naturale, fa parte del mio percorso»