Retroscena sulle frecciatine social: Giulia De Lellis VS Belen Rodriguez?

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez ai ferri corti? Tra le due regine di Instagram sembra non scorra buon sangue da sempre. Il motivo? Tralasciando gli intrecci amorosi e i reciproci ex-fidanzati ( si pensava che Belen avesse avuto una liaison con Andrea Damante, ex della De Lellis, entrata successivamente nel cuore di Andrea Iannone al posto di Belen, ad oggi ex fidanzato sia dell’una che dell’altra); le vere ragioni sarebbero di carattere lavorativo. Proprio così, il fenomeno “Eva contro Eva” e l’antipatia reciproca sembrerebbero state determinate e suscitate dal mondo del make-up. E proprio all’interno di quest’ ultimo ambito affonderebbe le sue radici più profonde.

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: antipatia reale oppure rumors infondati?

Che siano entrambe delle star molto seguite (soprattutto sui social) è innegabile. Come lo è la loro avvenenza ed influenza all’interno dell’ universo femminile. Soprattutto per quanto concerne il mondo del make-up, alle donne da sempre molto affine. La giovanissima principessa (regina è il titolo di solito attribuito a Chiara Ferragni) delle influencer è proprio lei: Giulia De Lellis. Classe ’96, si è fatta notare agli esordi della sua carriera attraverso un format molto seguito dai giovani: Uomini e Donne. Successivamente il suo percorso professionale è stato tutto in ascesa. Grazie alla sua passione per il make-up. Nel giro di brevissimo tempo vari brand importanti del settore hanno fatto “carte false” per averla come testimonial e sponsor soprattutto all’interno dei social media. Sbarcato il lunario e da poco approdata nell’Olimpo del make-up, anche la star indiscussa Belen Rodriguez; che ha ottenuto a suon di palette un notevole successo tra i suoi follower ma anche tra le diverse maison prestigiose.

Tutto “merito” di Diego?

Ad oggi è possibile constatare che la così detta “goccia che abbia fatto traboccare il vaso” sia stata una collaborazione lavorativa. Un importante progetto sottratto (forse) alla ragazza del popolo di Instagram proprio dalla showgirl argentina, Belen Rodriguez. Ovviamente la così definita “ombra di Diego” non riguarda la presenza di un uomo in comune tra le due, bensì il noto Diego Dalla Palma. Il truccatore ed imprenditore classe 1950, che ha appena lanciato sul mercato cosmetico un nuovo set di prodotti make-up in collaborazione ufficiale con Belen Rodriguez, “sembrerebbe” proprio la causa di antipatia tra le due star, oramai giunta (forse) ai ferri corti.

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: il retroscena delle frecciatine è una ragione lavorativa?

La collaborazione tra Diego Dalla Palma e Belen Rodriguez è iniziata l’anno scorso, nell’autunno 2019, e sarebbe dovuta apparire per la prima volta sul mercato nel marzo 2020. Slittata poi a causa della pandemia nel settembre 2020. L’imprenditore di cosmetica e Belen hanno reso nota la collaborazione e la suddetta notizia solo poche settimane fa dopo diversi rinvii. In molti però, non sanno che inizialmente (molto probabilmente) questo ambizioso progetto avesse come volto testimonial quello di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sarebbe vista sottrarre il progetto proprio dalla showgirl argentina. Scelte aziendali e di mercato? Giulia De Lellis si è veramente vista soffiare dalle sue mani un lavoro a causa della competitor? I motivi di questa scelta non si conosceranno e scopriranno mai. E molto probabilmente la verità precisa ed autentica giungerà “nel mese del poi e nell’anno del mai”.