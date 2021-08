Sandali gioiello: eleganza e stile d’estate

Eleganza, raffinatezza, classe. Il sandalo gioiello è una calzatura estiva che permette a chi la indossa di non rinunciare mai al buon gusto. Spesso in giro si vedono sandali estremamente comodi ma che lasciano poi a desiderare in quanto a stile. Per le amanti del glamour, tutto ciò è inconcepibile. Anche il piede femminile merita di essere valorizzato come qualsiasi altra parte del corpo, ed è per questo che nascono i sandali gioiello, dall’aspetto chic ed elegante, capaci di attirare numerosi sguardi proprio grazie a queste caratteristiche. Particolarmente amate per la loro versatilità, queste calzature estive permettono a chi le indossa di fare sempre bella figura.

Il sandalo è da sempre protagonista indiscusso della stagione estiva. Con un sandalo gioiello ai piedi, saranno invece le donne le vere protagoniste di cerimonie, serate a tema e piacevoli passeggiate sul lungomare o per le vie dello shopping. Comodità, eleganza, raffinatezza. Basterebbero solo questi tre motivi per scegliere un bel paio di sandali gioiello, ma non è tutto. Queste delicate calzature hanno tanto altro da offrire.

Scegliere il sandalo gioiello più adatto

Esistono ormai svariate tipologie di sandali gioiello. La scelta in questo caso può risultare difficile, ma sempre estremamente personale. Quando ci si approccia all’acquisto di queste raffinate calzature estive, è bene tenere conto di alcune caratteristiche. Tanto per cominciare, bisogna capire quale tipo di sandalo si vuole indossare, Alcune donne prediligono calzature per l’estate col tacco o zeppa, altre, invece, si trovano meglio con i sandali bassi, per questioni a detta loro di comodità. Una cosa è certa, che si tratti di sandalo gioiello a suola bassa, o con tacco, l’eleganza la farà sempre e comunque da padrona.

Altra scelta personale, è quella che ricade sulle finiture e i dettagli della parte che avvolge il piede. In questo caso si potrà optare per sandali rivestiti con pietre pregiate e costose, oppure semplici strass, comunque belli da vedere. Tutto ciò dipende dalle esigenze e da quanto si è disposte a spendere. Chiaramente un sandalo gioiello impreziosito da gemme più costose, avrà un valore di mercato più alto, mentre per quanto riguarda calzature estive create utilizzando pietre non pregiate i prezzi sono decisamente più accessibili e alla portata di tutte le tasche. Per questo poc’anzi si parlava di scelte estremamente personali.

Sandali gioiello di lusso

In commercio, si trovano per le donne più esigenti in fatto di stile sandali gioiello di fascia alta. Questi sandali di lusso hanno un aspetto elegante e sofisticato. Ricordano per certi versi quelli indossati dalle dive del mondo dello spettacolo e del cinema sui red carpet sotto lunghi abiti eleganti, realizzati da stilisti di fama internazionale. Con sandali gioiello di classe come questi sarà davvero impossibile passare inosservate, e ogni donna che li indosserà potrà sentirsi una vera star. Le pietre utilizzate per la realizzazione di questi sandali sono tra le più costose presenti in commercio, e le pelli sono tra le più esclusive.

Uno dei brand di maggior successo, famoso per le sue inimitabili creazioni di sandali gioiello di lusso è Aquazzura, un vero e proprio punto di riferimento per tutte le donne che vogliono sentirsi protagoniste con ai piedi scarpe da vere regine. Questo marchio realizza calzature dalle silhouette eleganti e sensuali, arricchite da dettagli pregiati, come i migliori preziosi incastonati sulle pelli del sandalo, anch’esse di valore e pregevole fattura.