Rinnovare il guardaroba: come prepararsi all’autunno con i pezzi giusti

La moda non è solo pura vanità, possiamo considerarla una forma d’arte ma anche un modo per raccontare la nostra personalità. Basti pensare allo stile del nostro look, ai colori scelti o magari agli accessori: è chiaro che quello che indossiamo parla di noi… basti pensare ad esempio ad una ragazza che indossa abiti svolazzanti e colorati, dal mood boho-chic o dalle ispirazioni anni ’70 a confronto con una ragazza vestita con jeans, tacco alto e blazer: gli approcci e le personalità balzano all’occhio in modo lampante. Ma come creare il proprio guardaroba capsula con pezzi cult per la prossima stagione?

Fai una lista di cosa può servirti

Il primo consiglio che possiamo darti è di cercare di capire cosa può servirti: prima del cambio di stagione fai un lavoro di decluttering; apri le scatole dello scorso anno, scarta ciò che non userai più e scegli se donarlo o buttarlo a seconda dello stato di utilizzo. A questo punto fai un elenco delle cose nuove che possono servirti: potrebbe essere un paio di scarpe, una borsa da tutti i giorni o magari una giacca da lavoro o ancora un nuovo tubino.

Scegli il negozio giusto

Cerca online ispirazioni per lo stile

Un altro suggerimento importante che vorrei darti è di pensare allo stile che desideri avere. Il modo migliore? Dai un’occhiata a piattaforme come Pinterest e prova a cercare ispirazione; potresti trovare immagini di persone con il tuo stesso fisico così da capire come calzano determinati capi.

Fai un investimento con professionisti del mondo fashion

Va tantissimo di moda la seduta dall’armocromista e il motivo è molto semplice: probabilmente uno dei motivi per cui non ci vediamo bene è che sbagliamo i colori da indossare; possiamo essere fermi con convinzioni errate su quella che è la nostra palette e di conseguenza fare acquisti che non ci valorizzano. Basti pensare alle Star sul tappeto rosso: quando sono vestite in palette risplendono, catalizzano completamente l’attenzione su di loro e sono magnetiche. Lo stesso effetto potresti farlo tu, con le colorazioni giuste.

Una tip in più? Sicuramente se hai budget o magari il tuo compleanno è vicino potresti chiedere un appuntamento con un personal shopper: il professionista ti accompagnerà in una vera e propria seduta di shopping, portandoti fisicamente nei negozi e creando dei look personalizzati in base al tuo stile, ai tuoi gusti e al tuo corpo così da mostrarti come valorizzarti al meglio. Non temere, non per forza dovrai frequentare negozi costosi, potresti stabilire un budget e il Personal Shopper si occuperà di costruire outfit senza sforarlo.

Se ami la moda e vorresti migliorare il tuo armadio, scegliere i pezzi giusti puntando sulla qualità potrebbe essere la mossa vincente. Visita l’e-commerce che ti abbiamo suggerito e sbizzarrisciti con lo shopping!