La riapertura dei parrucchieri è stata la notizia più bella che sia arrivata dopo mesi. Le celebrità come prima tappa dopo il lockdown non hanno scelto la passeggiata al parco, ma una visita dai loro amatissimi hair stylist. Dai colori ai tagli, le testimonianze arrivano direttamente da post e storie Instagram.

Mai più senza parrucchiere

La prima a postare è stata la regina dei social americani Kim Kardashian, a seguire la regina dei social italiani Chiara Ferragni. Le star come tutte noi d’altronde hanno sofferto per capelli, dalla ricrescita al taglio. Ecco che Kim ha deciso di passare dal nero al biondo platino. “Beach blonde” scrive lui svelando il nuovo look via Instagram. Come la nostra Chiara Ferragni che però ha deciso di riprendere il suo biondo barbie a seguire le sue amiche influencer come Veronica Ferrero, che sembra aver schiarito ancora di più i suoi capelli e poi Chiara Biasi con il nuovo colore by Aldo Coppola, chiamato Tequila. Per poi passare ad Elodie che dagli short hair è passata a lunghe treccine nere e infine la Nasti che sembra aver optato per delle forti schiariture sulle lunghezze. Da non dimenticare Kylie Jenner che come sua sorella maggiore ha deciso per un cambio look radicale da black hair a super blonde hair.

L’attesissima riapertura dei parrucchieri

Era il momento più atteso dopo il lockdown, finalmente i parrucchieri possono esercitare la loro professione, mantenendo sempre la distanza di sicurezza. Il regolamento approvato dal governo prevede comunque una riorganizzazione degli spazi: le postazioni dovranno essere distanziate in modo da garantire il metro di sicurezza tra i clienti, ai quali sarà richiesto di rimanere all’interno del negozio solo per il tempo strettamente necessario a ricevere il servizio. Il numero di persone contemporaneamente presenti all’interno del negozio dovrà comunque essere limitato.