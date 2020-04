Per tanti settori è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e riprendere l’attività produttiva, tutti pronti per la fase 2 della quarantena che entrerà in vigore dal 4 Maggio. Per quanto riguarda bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, la luce in fondo al tunnel si vedrà solo da Lunedì 18 Maggio. E anche lì non sarà tutto facile e immediato, una serie di obblighi e nuove regole saranno da rispettare e mantenere per lungo tempo. E per quanto riguarda lo sport? Quando riapriranno palestre, piscine e centri sportivi?

Con il via alla fase 2, chiunque voglia potrà tornare ad allenarsi individualmente dal 4 Maggio in poi. Per quanto riguarda invece palestre, piscine e centri sportivi?

Ad oggi non c’è ancora una data certa sulla riapertura di palestre e piscine, tutto dipenderà da come si svilupperà la curva epidemica nelle prossime settimane. L’ipotesi più accreditata sembra quella di una riapertura di palestre e piscine a giugno, sempre con la presenza imprescindibile di tutte le norme di sicurezza del caso. Continuiamo a sperare, dunque, che sia palestre che piscine potranno riaprire presto, non come le discoteche, gli eventi e i concerti che vedranno la luce solo nel 2021 inoltrato. Le lezioni in palestra saranno organizzate in piccoli gruppi, e probabilmente avverranno anche proposte di lezioni smart, da seguire su pc e telefoni. Gli abbonamenti rimasti in sospeso potranno riprendere e sarà possibile, ove non ancora richiesti, ottenere rimborsi –> I consumatori hanno diritto al rimborso degli abbonamenti.

Con il via alla fase 2, chiunque voglia potrà tornare ad allenarsi individualmente dal 4 Maggio in poi, mentre i centri sportivi riapriranno il 18 Maggio. Per quanto riguarda palestre e piscine?

Palestre e piscine sono purtroppo ricettacolo di assembramenti, sono luoghi in cui risulta quasi impossibile garantire il distanziamento sociale. Che ricordiamo essere l’unica nostra arma, al momento, da sguainare contro il Coronavirus. La ripresa di queste attività non è stata ancora ufficialmente calendarizzata, ma quel che è certo è che i requisiti per riaprire palestre e piscine saranno severi.