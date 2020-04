Il lockdown ha colpito duramente anche le celebrità, che in questi mesi sono mostrati sui social, in tutta la loro “bellezza naturale”. Gli ultimi a condividere le loro condizioni su Instagram sono stati proprio Jessica Biel e Justin Timberlake, che sembra proprio abbiano bisogno di una visita dal parrucchiere.

Quando capisci che il parrucchiere è la persona più importante della tua vita

Non solo Justin Timberlake e Jessica Biel, hanno dato sfogo ai loro drammi da quarantena, ma anche altre celebrità che a quanto testimoniato dalle foto sui social, sono irriconoscibili. C’è chi per rimediare ai danni, dovuti dalla chiusura di tutte le attività commerciali e non, punta sul fai da te. Tagli e tinte per aggiustare, per quel che si può, il proprio hair look. La coppia è stata considerate inoltre, come una delle più simpatiche di sempre sui social, perché, come possiamo vedere bene dalle foto postate, hanno deciso di paragonare la folta chioma a quella dei loro cani. Insomma, possiamo affermare che le celebrità sono umane e risentono degli effetti del lockdown proprio come noi.

La vita da genitori in quarantena

“La quarantena sta andando bene. Stiamo solo notando che fare esclusivamente i genitori 24 ore su 24 non è umano. Ogni tanto mi accorgo di come ci guarda Silas e mi rendo conto che anche lui vorrebbe una pausa da noi. Una specie di break pubblicitario.” Justin Timberlake e Jessica Biel

La quarantena mette a dura prova le coppie di genitori che si trovano a fronteggiare 24 ore su 24 i bimbi piccoli che si annoiano. Ma il segreto per superare questo momento c’è, ed è quello che hanno adottato Jessica Biel e Justin Timberlake: ovvero, scherzarci su sempre.