«Voglio che Balmain non sia un marchio cool ma che sia una maison timeless» Oliver Rousteing

Una serie di top model “storiche” sfilano alla Parigi Fashion Week 2020, una passerella iconica quella di Balmain formata da: Erin Wasson, Julia Stegner, Helena Christensen, Caroline Ribeiro, Esther Canadas e Liya Kebede. Alla fine del fashion show un lungo applauso per lo stilista e le muse degli anni ’90.

La collezione

La collezione di Balmain, Autunno/Inverno 2020 2021, è ispirata ad una donna guerriera e provocante: per questa collezione il marchio francese si ispira alle cavallerizze e reinterpreta in chiave sensuale le divise di equitazione, trasformandole in tailleur “souple e gentili”: come li definisce lo stesso Olivier Rousteing direttore creativo del brand. I codici del lusso si riformano e si riscrivono in una collezione dedicata ad una personalità forte.

Sulla passerella abiti tunica total white o gonne tagliate a sbieco, che spuntano sotto a gonne in tessuto trapuntato. Stampe tempestate di applicazioni di fili d’oro e le maxi catene color oro, che bordano i tessuti, dettagli d’autore che impreziosiscono le giacche e la maglieria. Una collezione che mix uno stile cool con un tocco di eleganza.

Iconiche

Sicuramente la parte più belle della sfilata è stato il grande ritorno in passerella delle top model anni ’90. Ed eccole che in tutta la loro eterna bellezza hanno conquistato il pubblico presente e non solo: Helena Christensen, che a 51 anni è apparsa in una tuta rossa scintillante, Esther Cañadas; 43 enne, che ha indossato un sofisticato tailleur di velluto nero abbinato a una camicia bianca e infine Caroline Ribeiro, 40 anni, in un completo nero con collo maxi rosso fuoco. Insomma, che dire se non: wow che stile!