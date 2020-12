Oroscopo 2021. Quali saranno i segni più fortunati? Fuoco, terra, acqua o aria? L’oroscopo del nuovo anno firmato 2021 è atteso con la massima dose di entusiasmo! Se il 2020 ci ha insegnato, da una parte, a ridare valore e importanza a molte delle cose che davamo per scontate; il 2021 sarà l’anno della rinascita e della ricostruzione. Non solo: cambiamento, crescita personale ed evoluzione della persona. Nuovo entusiasmo e voglia di cambiare, con l’imminente necessità di rimanere uniti e condividere. Grazie a Giove e Saturno che si spostano in Acquario questo segno zodiacale sarà indiscutibilmente il vero protagonista: il segno della condivisione per eccellenza.

Oroscopo 2021: segno per segno. Acquario grande favorito in vista di queste previsioni astrali

L’Oroscopo, si sa, sia uno dei momenti più attesi sul finire dell’anno. Tutti sintonizzati per scoprire quale sarà il segno più fortunato in vista di questo nuovo anno 2021. A livello astrologico il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla congiunzione di tre pianeti tutti insieme nel segno del Capricorno. Giove, Plutone e Saturno. Tutti congiunti nel medesimo segno zodiacale, noto per la sua intransigenza, chiusura, ristrettezze, austerità e talvolta rigidità. ll segno zodiacale protagonista di questo nuovo anno 2021 sarà quello dell’Acquario, contrario nettamente al Capricorno. Condivisione, l’attenzione al sociale, il cambiamento, l’evoluzione, il guardare oltre e il mettersi alla prova con tenacia e determinazione. Sarà, senza dubbio, un anno immediatamente semplice ma di sicuro un’annata caratterizzata da una grande crescita generale e globale per tutti. Oltre che un anno protagonista delle grandi opportunità e delle scelte prese con coraggio, in base agli errori commessi in passato. Sarà tutto vero? Staremo a vedere.

Segno per segno. Chi saranno i più fortunati?

Ariete

Il primo segno analizzato in vista di questo nuovo anno 2021 è l’Ariete. La buona sorte, nel caso del primo segno dello zodiaco, punterà in prima istanza sulla crescita, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, su progetti e professioni. Conterà sugli aiuti di pianeti favorevoli come Giove e Saturno, che punteranno sui risultati, e che, inoltre, aiuteranno a crescere ma in modo concreto, mai fuori dalle righe o irrealizzabile. Da marzo a metà maggio fortuna assicurata! E poi dai primi di agosto fino a dicembre. Preziosa, ed importante per indicare la giusta direzione, la Luna Nuova di metà gennaio. Amore fortunato da fine marzo a metà aprile.

Toro

Il Toro in vista del nuovo anno 2021 subirà una “scossa” molto importante. Infatti con Urano che si congiunge al Sole e soprattutto Saturno che mette i famosi “bastoni tra le ruote”, per accomodarsi comodamente sul divano non si avrà proprio tempo. Le fondamenta delle comfort zone del segno del Toro saranno mese in discussione come un vero e proprio terremoto emotivo. Ci sono delle cose assolutamente da cambiare e Saturno è la chiave di volta in vista di questo stravolgimento.

Gemelli

I Gemelli rimangono sempre un segno zodiacale molto concreto (non amano particolarmente i fatti inspiegabili). Eppure in vista di questo nuovo magico oroscopo 2021 ci saranno dei cambiamenti talvolta non riconducibili a livello razionale. Giove e Saturno saranno le grandi promesse per il 2021, ma anche Mercurio vi sarà amico per quasi tutto l’anno. Splenderete in ogni ambito, ma soprattutto nei confronti della vostra stessa persona. Amori al top a febbraio e in ottobre. Novità interessanti in arrivo nei giorni centrali di marzo.

Oroscopo 2021. Cancro e Leone

Cancro

Anche il Cancro è tra i segni favorevoli. La buona notizia è che Saturno contro se ne è andato! In più grazie a Nettuno a favore del segno del Cancro il tuo desiderio di abbracciare tutti e di fare del bene invade la tua persona completamente. Il Cancro è finalmente pronto a far vedere chi è anche a costo di andare contro tutto e tutti! Tratti distintivi in vista di questo nuovo anno 2021? Leggerezza e quel profondo brivido di follia che, finalmente, porterà a vivere tutto con un briciolo di felicità in più.

Leone

L’ oroscopo del 2021 per il segno del Leone è quello nel quale avrà Saturno contro. Questo segno zodiacale sarà chiamato a capire davvero che cosa funziona e che cosa no nella la tua vita e soprattutto dovrà risolvere quello che non funziona con una certa velocità. Anche in modo repentino! Parola d’ordine? Mettere ordine nelle vecchie e obsolete situazioni e rinascere con nuove e sorprendenti novità. L’ora della rinascita è stata avviata!

Oroscopo 2021. Dalla Vergine alla Bilancia

Vergine

Il segno zodiacale della Vergine in vista del nuovo anno 2021? Dovrà camminare con le proprie gambe, da solo. Dovrà contare sulle proprie energie. In estate Marte regalerà passione e forza per fare tutto ciò che più vi appassiona. In ottobre Mercurio vi renderà molto speciali con la gestione del denaro e degli impegni. Fino ai primi di marzo potrete permettervi molte fatiche e tanto coraggio, perché Marte sarà al vostro fianco. Poco dopo, il 13 marzo, sarete protagonisti di una Luna Nuova veramente speciale per l’amore.

Bilancia

La Bilancia, in vista di questo nuovo anno 2021, ritroverà fortuna ed equilibrio? Giove e Saturno saranno insieme in un fantastico trigono, facendo emergere un indissolubile bisogno di bellezza e di armonia. Ma anche la possibilità di vivere momenti che vi divertano, che vi facciano sognare. La fortuna durante il 2021 assisterà sempre questo segno, ma in particolare a settembre. Luna favorevole dal 10 luglio per risolvere questioni di lavoro, su quella del 6 ottobre per le vicende personali.

Scorpione e Sagittario

Scorpione

Giove e Saturno nel segno zodiacale dello Scorpione. Infatti si mettono di traverso. Da una parte rimane il tormento dall’altra è giunto il monmento di guardarsi nel profondo. Questo Saturno contro non potrà certo svelarti cose alle quali non avevi mai pensato. Un momento cruciale per risvegliare e far riemergere anche i segreti più nascosti e non rivelati fino ad ora!

Sagittario

Un 2021 dorato per il segno zodiacale del Sagittario. Avrà quasi sempre ragione e sarà il segno più caldo e sensuale dello Zodiaco! Mesi di grandi progetti con tanta voglia di condividere, ottimismo, fortuna e un’ottima predisposizione karmica nei confronti di tutto il mondo che circonda questo segno, tra i più liberi di tutto lo zodiaco. Giove a favore renderà il Sagittario talvolta avventato in alcune scelte. Mantenere una sana dose di realismo aiuterà a rimanere sempre con i piedi saldi per terra. Sognare è bene, ma è anche utile ricordarsi di indossare sempre la cintura di sicurezza!

Oroscopo 2021. Capricorno, Acquario (grande favorito) e Pesci

Capricorno

Il Capricorno in questo nuovo anno 2021 allegeirrà i carichi e preoccupazioni varie ed eventuali. Essere i protagonisti dello zodiaco offre ovviamente grandi vantaggi, ma niente è per niente. È finalmente arrivato il momento di rallentare, di smettere di impegnarvi per tutto e tutti. Speciali le relazioni e i rapporti con le persone vicine da metà maggio a fine luglio grazie a Giove, buono il lavoro insieme a Venere nella seconda metà di aprile e ancora da novembre in poi.

Acquario

Decisamente un 2021 carico di promesse e scoppiettante per l’Acquario, grande protagonista indiscusso di quest’anno. Dose di fortuna assicurata, che rende possibile il tutto. Giove e Saturno porteranno concretezza ma anche voglia di crederci ancora. Grandi opportunità e cambiamenti importanti. .Mercurio, in ottimo aspetto per quasi tutto l’anno, garantirà invece l’intelligenza migliore. Potrete andare molto lontano, le buone stelle vi seguiranno dappertutto. Da maggio a luglio Mercurio renderà persino divertente ogni cosa, ogni particolare. Venere vi donerà un ottimo umore a febbraio, Marte determinati,tenaci e combattivi in ottobre. Ai primi di febbraio la Luna vi porterà ad affrontare una scelta fondamentale.

Pesci

Ultimi, ma non per questo meno importanti, i Pesci. Saturno e Urano saranno dalla parte di questo ambivalente segno zodiacale durante questa nuova annata che spesso vede il contrapporsi di due controverse realtà: una concreta e una immaginaria. Qualsiasi attività che richieda fantasia e voglia di immaginare sarà favorita in vista di questo nuovo anno 2021.