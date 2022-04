È risaputo che gli orologi di lusso e le auto sportive sono apprezzati dai calciatori. Ecco infatti che non è un segreto che Ronaldo abbia una passione per il gioielli da polso, oppure la predilezione di Mbappè per un certo modello di segnatempo. Ma sapevate quanto costano?

Kylian Mbappé, un leggendario ambasciatore di orologi di lusso

Il prodigio del comune francese di Bondy è un ambasciatore del marchio Hublot. In linea con la visione di Jean Claude Biver che voleva essere presente nel mondo del calcio, Kylian Mbappé indossa solo orologi del marchio dall’inizio del suo contratto nel 2018. Questo contratto con Hublot è il suo secondo contratto più grande dopo quello con Nike. Inoltre, in ambito privato, il giovane attaccante è stato visto più volte con gli orologi Audemars Piguet al polso.

Ronaldo

Il calciatore più famoso al mondo, Cristiano Ronaldo è attaccante della Juventus e capitano della nazionale portoghese. Insieme ai suoi cinque Palloni d’Oro e alle quattro Scarpe d’Oro europee, Ronaldo è anche la persona più seguita su Instagram con oltre 300 milioni di follower. La megastar è anche un appassionato fan degli orologi di fascia alta con una vasta collezione di orologi. Questa include marchi come Girard-Perregaux, Hublot, Breguet, Jacob & Co. Franck Muller, TAG Heuer e Bulgari, molti dei quali rivestiti di diamanti e uno -fuori pezzi.

Sebbene la collezione di orologi di Ronaldo c’è un brand che predilige di certo: Rolex. La collezione Rolex di Ronaldo comprende una coppia di orologi Yacht-Master II in oro bianco con lunetta in platino e in oro giallo con lunetta Cerachrom blu. Ha anche almeno due cronografi Daytona. Ma tra gli orologi di lusso in suo possesso sicuramente due catturano l’occhio. Parliamo del GMT-Master II in oro giallo con una lunetta in zaffiro, rubino e diamanti realizzata per assomigliare all’iconica lunetta “Pepsi”. L’altro è lo sfavillante oro bianco GMT-Master “Ice” interamente tempestato di diamanti.

Robert Lewandowski

Capitano della nazionale polacca e attaccante del Bayern Monaco, Robert Lewandowski predilige due marchi di orologi di lusso: Patek Philippe e Audemars Piguet. Ad esempio, ha scelto di indossare il suo Audemars Piguet Extra-Thin Royal Oak Tourbillon con quadrante viola mentre gli veniva conferito il premio The Best FIFA Men’s Player 2020.

Mentre ha optato per il suo Patek Philippe Chronograph Nautilus in oro rosa 18 carati ricevendo il premio UEFA Men’s Player of the Year 2020. Un altro pezzo degno di nota nella collezione di orologi di Lewandowski è l’edizione limitata AP [Re]master01 cronografo a carica automatica che ha indossato durante i Globe Soccer Awards 2020 a Dubai.

Lionel Messi brogli di lusso che passione

Anche durante questi “anni turbolenti”, Leo Messi è ancora considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi con il record per il maggior numero di Palloni d’Oro (sei in totale) e una serie di altri riconoscimenti. Secondo quanto riferito, il capitano del Barcellona e della nazionale argentina, Messi ha guadagnato $ 130 milioni tra il 1 maggio 2020 e il 1 maggio 2021.

Abbiamo visto Messi indossare diversi marchi di orologi di lusso durante la sua illustre carriera. Audemars Piguet ha creato nel 2012 una serie Royal Oak Chronograph “Leo Messi” in edizione limitata con 100 pezzi in platino. In anni più recenti, Jacob & Co. ha lanciato una collezione Epic X Chrono “Messi” in edizione limitata. Tuttavia, un orologio che Messi indossa che non è stato realizzato in suo onore è il Rolex Yacht-Master 40 in oro Everoseb con un bracciale Oysterflex nero sportivo, lunetta in ceramica nera e quadrante nero.