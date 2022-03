Non sottovalutate la scelta del rubinetto per lavabo

Questi tempi offrono un numero enorme di possibilità. I rubinetti per lavabo non fanno eccezione. Da perdercisi, vista l’ampiezza dell’offerta. Ma come fate a saperlo e non sentirvi sopraffatti dalle tante informazioni? Provate ad concentrarvi sui rubinetti del lavabo e, ad esempio, potrete gestire la selezione senza problemi con i nostri suggerimenti.

Rubinetto per lavabo: in contatto tutti i giorni

Quando si sceglie un miscelatore per lavabo, é necessario rendersi conto che si tratta di un elemento del bagno con cui si entrerá in contatto quotidianamente. Se lavorate da casa, vi godete una meritata pensione o avete figli piccoli, i contatti aumenteranno. Di conseguenza, non vale la pena risparmiare su un rubinetto del lavabo. Allo stesso tempo, tuttavia, ciò non significa che il più costoso sia il migliore.

Prima di immergervi nell’ammirazione delle abbaglianti bellezze del bagno, rispondete a queste domande di base:

• In che modo preferiamo controllare il rubinetto del lavabo? Leva, termostatico, o versioni speciali come infrarossi o touch

• Come vogliamo integrare il rubinetto del lavabo nel bagno? Autoportante (installazione monoforo o multiforo), a parete, ad incasso (è necessario acquistare un corpo a scomparsa)

• Che tipo di lavabo pianificate? Appeso o su un mobile, per l’installazione sotto il piano, in piedi sul piano: é necessario regolare l’altezza del tubo di uscita e la lunghezza della presa!

Giocate con un getto d’acqua

Un capitolo a parte é il controllo del flusso d’acqua. Con la variante miscelatore lavabo a leva, assicuratevi di sceglierne uno dotato di miscelatore in ceramica o con limitatore di acqua calda integrato, che aumenta la sicurezza e riduce i costi. I miscelatori per lavabo hanno un bell’aspetto, ma c’é un alto rischio di scottature nelle famiglie con bambini. Il miscelatore termostatico è l’opzione ideale dove si desidera un funzionamento facile e intuitivo con il minimo rischio di lesioni. Tuttavia, potrete anche regolare il flusso dell’acqua grazie all’aeratore, che potrebbe essere diretto in alcune varianti, oppure offre un funzionamento ecologico, dove l’aria si mescola con le gocce d’acqua. Il vantaggio é che l’acqua non schizza, le gocce sono più piene e sottili.

Il rubinetto per lavabo è una combinazione di design e funzionalità

I rubinetti per lavabo non sono più “solo” un pratico strumento per lavare le mani, le parti dei bambini o le zampe degli animali. Un moderno rubinetto per lavabo é spesso un pezzo di design senza tempo. E non deve essere quadrato. Grazie a linee elaborate, dettagli precisi o un nuovi trattamenti delle superfici (cromo, acciaio inossidabile, riflessi dorati, nero, bianco…), si ottiene un vero gioiello estetico, che promette anche funzionalità e affidabilità a lungo termine. Inoltre, le moderne tecnologie aumentano la durata delle superfici, prevengono la deposizione di sporco, regolano la quantità di acqua consumata senza influire negativamente sulla qualità del flusso e si prendono cura anche della vostra sicurezza.