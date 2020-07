La lista Netflix Top 10 di luglio è utile in due casi: 1) se sei troppo pigro per scegliere da solo 2) se preferisci seguire quello che guardano tutti, così da avere sempre un argomento di conversazione in tasca. Una lista, quella Netflix Top 10 di luglio, che riesce a farti fare un’idea di cosa piace all’utente medio della piattaforma, e a pilotare così le tue ricerche in robe più ricercate (eheh, mica scemi).

Netflix top 10 di luglio

Temperature afose e aria immobile. Sotto il sole di Riccione, Dark e (ahimè, perché??) 365 giorni, si tengono ben aggrappati ai tre gradini del podio. Così come i restanti titoli in classifica (settoriali, tv e film, incluse).

Sotto il sole di Riccione

Dark

365 Giorni

Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa

I Griffin

The Order

Floor is Lava

Snowpiercer

Dynasty

Tredici

Top 10 serie tv e show

Top 10 film

“365 giorni” in cima alla classifica Netflix Top 10 di luglio

Il film 365 giorni è stato ideato per gli amanti del genere che si inserisce bene nel filone del porno soft. Tratto da una saga di tre libri scritta da Blanka Lipińska. Su grandi linee la trama è simile a quella del già noto best seller, ma in questo caso Mr Grey, che nel film era interpretato da uno bellissimo Jamie Dornan, qui prende le sembianze di Michele Morrone, calato nel ruolo di Massimo Torricelli. I giorni indicati nel titolo, 365, si riferiscono al tempo che una manager polacca deve trascorrere con Massimo Torricelli (Michele Morrone) affinché possa provare amore di lui. Mettendo in conto che per il giovane boss si è trattato di un colpo di fulmine impossibile da placare, ragion per cui l’unico modo per appagare la propria fame d’amore è rapirla.