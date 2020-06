È sbarcato su Netflix il 7 giugno “365 giorni” la versione by Poland di una delle trilogie più discusse di sempre: “Cinquanta sfumature”. Il protagonista della pellicola, entrata velocemente nella top 10 di Netflix, è un attore italiano, e si chiama Michele Morrone. Lui somiglia a tutti gli effetti al Mr Grey della saga Cinquanta Sfumature, e osando un parere un po’ personale, sembra essere ancora più goloso di piacere. (Continua dopo la foto)

Netflix, ‘365 giorni’ più spinto di ‘Cinquanta Sfumature’. Michele Morrone è pazzesco

365 giorni è stato ideato per gli amanti del genere che si inserisce bene nel filone del porno soft.

Tratto da una saga di tre libri scritta da Blanka Lipińska. Su grandi linee la trama è simile a quella del già noto best seller, ma in questo caso Mr Grey, che nel film era interpretato da uno bellissimo Jamie Dornan, qui prende le sembianze di Michele Morrone, calato nel ruolo di Massimo Torricelli.I 365 giorni del titolo si riferiscono al tempo che una manager polacca deve trascorrere con Massimo Torricelli (Michele Morrone) affinché possa provare amore di lui. Mettendo in conto che per il giovane boss si è trattato di un colpo di fulmine impossibile da placare, ragion per cui l'unico modo per appagare la propria fame d'amore è rapirla.

Durante quella che dovrebbe essere una prigionia Massimo ostenterà il lusso più sfrenato e si consumeranno scene di sesso piuttosto spinte. Probabilmente Massimo e la manager riuscirebbero a far impallidire Mr Grey e Ana con la loro stanza rossa dei giochi. Riportando ciò che sostiene Decider: “è la cosa più vicina ad un porno che ci sia su Netflix”. Il film in Polonia ha debuttato a San Valentino e ha incassato circa 2 milioni, dal 7 giugno è arrivato sulla piattaforma streaming e si è posizionato velocemente nella Top 10. Dal momento che anche in questo caso si tratta di una trilogia, è già stato confermato che seguiranno gli altri due capitoli: “This Day” e “Another 365 days” a completare il racconto.