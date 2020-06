ll rosso red velvet è una delle tinte più di carattere e di tendenza che ci possano essere. Ha fatto il proprio ingresso trionfale nel trend colorazioni capelli Estate 2020, ed è proprio lì in mezzo che il rosso red velvet trova uno spazio tutto suo. Una tonalità che non può passare inosservata e che si ispira al velluto e soprattutto alla famosa torta americana: la red velvet cake. È una nuance davvero brillante e dai riflessi accesi, sicuramente complessa da portare, ma i trend stagionali ci forniscono svariate idee di sfumature e accostamenti con basi diverse, leggermente più chiare o più scure. Sicuramente si può cercare la sfumatura migliore da adattare a sé stessi. (Continua dopo la foto)

Capelli Estate 2020. Rosso red velvet: a chi sta bene?

Abbiamo già specificato quanto il rosso red velvet sia una tonalità decisa, e che bisogna sicuramente essere davvero convinti per azzardarla. Il rosso red velvet prende il suo nome proprio dalla torta americana: rossa e morbida proprio come il velluto. La torta in questione, infatti, è tra i dolci più conosciuti e amati anche in Italia. Ad ogni modo l’effetto che questa tinta dà ai capelli è proprio questo: un look vellutato e avvolgente che deciso e un bel po’ rock. Sicuramente con una chioma di questo colore non passerete inosservati! Ma occhio, perché non sta bene proprio a tutti. (Continua dopo la foto)

È una tonalità adatta a chi ha la pelle chiara e parte da una base di capelli scuri. In questo caso il contrasto sarà certamente netto ma comunque armonioso. Un monito nei confronti dei biondi naturali però va fatto: il Rosso Red Velvet non è il massimo da accostare a un altro colore chiaro, come ad esempio un biondo popcorn. Mentre può risultare ben abbinato se si parla di biondo cenere. Chiedere un parere professionale al proprio parrucchiere è necessario, poiché non è affatto semplice individuare la sfumatura più adeguata alla propria carnagione e al proprio colore base di partenza.