Case più belle del mondo. Malibu Beach House: la perfetta fuga di lusso dalla città

La dicitura “Malibu Beach House” evoca nell’immaginario comune la visione di un immobile paradisiaco. Per molte persone è sufficiente avere una casina lontana dall’abitazione cittadina. In montagna, campagna o al mare non importa, l’importante è che sia pensata per evadere dalla routine. Ma la Malibu Beach House corrisponde solo in parte a questo identikit: è super adatta alle fughe dalla città, ma non è affatto una casina. 1.254 mq, è un palazzo fronte oceano con sei camere da letto e nove bagni… ed è in vendita per $ 42 milioni. (Continua dopo le foto)

Malibu Beach House: la perfetta fuga di lusso dalla città

Malibu Beach House è situata su Broad Beach Road, una strada tranquilla di case lussuose. La casa-palazzo ha un accesso che dà sull’Oceano Pacifico. È un quartiere diventato popolare tra le celebrità, tra i vicini di casa si annoverano anche Robert de Niro e Pierce Brosnan. Tra le prime peculiarità che saltano subito all’occhio vi è la spettacolare sala grande, che presenta una romantica scala avvolgente fatta di ferro e ringhiere rivestite d’oro. I soffitti, altissimi, sono alti più di un metro e mezzo e l’intonaco veneziano adorna le pareti. (Continua dopo le foto)

Al piano superiore, non c’è una ma ben due master suite: entrambe offrono splendide viste sull’Oceano Pacifico. Altrove, un home theater e una sala giochi completano la sontuosa Malibu Beach House. Come ci si aspetta da una casa sulla spiaggia, ciò che è all’esterno è importante tanto quanto le lussuose caratteristiche degli interni. L’abitazione di lusso è costituita da poco più di un ettaro di terra e sebbene per nuotare ci sia a disposizione l’oceano, vi è anche una grande piscina che si affaccia sulla riva. Nel caso in cui qualcuno preferisse e preferisci la privacy di casa. (Continua dopo le foto)

Il giardino del cortile della lussuosa casa è pieno di piante, alberi da frutto e fiori, che rappresentano una delle caratteristiche più belle della proprietà. La casa dispone anche di due parcheggi separati, incluso limousine bay. In altre parole, nel caso in cui si stia cercando di fuggire dalle spiagge intasate di turisti e si abbia a disposizione un budget niente male, Malibu Beach House è assolutamente da tenere in considerazione.