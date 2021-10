C’è una correlazione tra Netflix e i brand fashion di lusso? Da qualche anno assistiamo continuamente a direttori creativi intenti a scegliere gli amassador per i loro brand scrollando la pagina iniziale di Netflix.

Louis Vuitton e Netflix

La modella e attrice sudcoreana HoYeon Jung si sta facendo notare grazie a Squid Game di Netflix. Serie di spettacolare successo mondiale che le ha portato davvero tanta risonanza. Il 6 ottobre, Louis Vuitton ha annunciato che la star, che interpreta Kang Sae-byeok nella serie, sarà il nuovo Global House Ambassador del marchio. Questo è un traguardo enorme per Jung che si trova sulla scia del suo crescente successo, prima come concorrente del Next Top Model coreano nel 2013 e ora come attrice e probabilmente il personaggio più affascinante di Squid Game. Ora è l’attrice coreana più seguita sulla piattaforma, il che la rende perfetta per gli sforzi della campagna globale di Louis Vuitton.

Nicolas Ghesquière, direttore creativo di Louis Vuitton dal 2013, ha dichiarato della partnership: «Mi sono subito innamorato del grande talento e della fantastica personalità di HoYeon, e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo del viaggio che abbiamo iniziato in Louis Vuitton tra qualche anno fa».

Netflix e Lusso

Non è la prima volta che marchi fashion di lusso decidano di scegliere un testimonial in base ai trend di Netflix. Per chiarirsi bene le idee facciamo qualche esempio. Subito dopo l’uscita di Eupohiria, teen drama americano da far girare la testa, una delle attrici principali, Hunter Schafer ha raggiunto milioni di follower in pochissime settimane. Calvin Klein la vuole come ambassardor per la campagna “In My Calvin” assieme a Kendall Jenner. Poi continuiamo con la star di La casa de papel, Úrsula Corberó, con quasi 24 milioni di Instagram follower. E’ stata scelta da Loewe, noto brand di extra lusso Spagnolo, per essere immortalata nella campagna autunno/inverno 2021-22 da Juergen Teller.

Passiamo a Millie Bobby Brown 46,7 milioni di Instagram follower e protagonista di Stranger Things. In poco meno di un anno colleziona contratti con brand dal calibro di Moncler, Calvin Klein, Pandora, Vogue Eyewear e Converse. Millie diventa di fatto una It Girl seguita da milioni di adolescenti americane e crea anche una linea di cosmetica tutta sua.

In Italia possiamo parlare ad esempio di Alice Pagani che dopo Baby, sempre di Netflix, raggiunge un enorme successo mediatico tanto da farla diventare ambassador Bulgari. E la sua compagna Benedetta Porcaroli? Beh a lei è capitato SOLO Gucci. Non male per due attrici così giovani.