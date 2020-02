Viva il “gender fluid”, via la libertà di essere se stessi. Contro tutto e tutti questo bambino ha ascoltato il suo vero istinto ed ha deciso di esprimersi per come è. Stiamo parlando di Nemis, nome d’arte Lactatia, un bambino di 10 anni di Montreal che si esibisce come “drag queen”. Il mondo osè dell’omosessualità e dei diritti LGTB esultano di gioia! Si, perchè non deve essere stata una scelta facile da parte di Nemis, i pregiudizi e gli atti di omofobia sono ancora all’ordine del giorno in tutto il mondo. Beh, davanti a tanto “coraggio” non possiamo fare altro che applaudire!

La drag queen Lactatia è diventata una star mondiale

Grazie ai media “gay”, il bambino travestito da donna, Nemis Quinn Mélançon-Golden, è diventato una social media star. È apparso anche sul palco dell’ultima data del “Werq The World Tour” nei panni di drag queen Lactatia. Non pochi insulti si sono scatenati sulla famiglia che accusano di violenza minorile i suoi genitori e tutti gli adulti che lo incoraggiano a partecipare agli show osceni. La scrittrice culturale Laurie Higgins dice: «questo è un’inequivocabile e vergognosa violenza minorile. Attraverso il movimento del culto “trans”, il male viene promosso come bene, donne e bambini innocenti ne sono le vittime».

La mamma è orgogliosa e aiuta Lactatia a truccarsi

La famiglia di Nemis non sembra per niente turbata dalla decisione del figlio. Anzi, è la mamma del bambino ad aiutarlo con i suoi travestimenti e con le sessioni di trucco, spesso complicato. In un video video pubblicato da “LGBT in the City”, la mamma di Nemis viene allegramente ripresa nell’applicare un esagerato trucco femminile sul viso del bambino in preparazione allo show di Montreal. In un’intervista con i genitori, il giornalista di Riley James, dice: «vedere una famiglia così in sintonia con la superstar dentro loro figlio è qualcosa di davvero speciale, dobbiamo prenderne atto. Sono stato abbastanza fortunato da avere una chance di parlare con i genitori di una promettente drag star, e l’amore che ho sentito nelle loro parole riguardo Nemis e Lactatia è travolgente!».

Nemis si traveste da quando ha 3 anni

I genitori raccontano che Nemi si identifica in un maschio quando non indossa i panni di drag queen Lactatia. Quando si traveste da Lactitia, sta semplicemente recitando una parte, un personaggio. Ammettono anche che Nemis è cresciuto indossando i costumi da principessa e scarpe fantasia di sua sorella mentre giocavano con le monster trucks e andavano sullo skateboard. In un video Nemis ammette che già da quando aveva solo 3 anni iniziò a indossare i vestiti della sorella. Il “lavoro” di drag queen invece arrivò a 7 anni. Cosi Nemis parla in una intervista: «penso che chiunque può fare ciò che vuole nella vita. Non importa cosa pensano gli altri… Se vuoi essere una drag queen e i tuoi genitori non vogliono, necessiti di nuovi genitori!».