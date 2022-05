Moda francese: L’estate sta arrivando e se hai bisogno di ispirazione per il tuo guardaroba per la stagione calda devi chiederti: Cosa indosserebbe una francese? Alle parigine non mancano le formule di abbigliamento e i capi estivi che ti faranno desiderare di poterti teletrasportare direttamente a Shakespeare and Company, al Sacré-Cœur o letteralmente a qualsiasi caffè sul marciapiede lungo l’acciottolato strade.

Naturalmente, non è necessario vivere in un Arrondissement per copiare nessuno di questi pezzi estivi approvati dalla Francia. È facile lasciarsi influenzare da queste star dello stile francese e acquistare i vestiti e gli accessori di cui non ne hanno mai abbastanza in questa stagione, dai pantaloni sartoriali a gamba larga alle ballerine.

Moda francese: Bottoni oversize + Pantaloni Beige

Entrambi i pezzi sembrano chic se abbinati ad altri oggetti, ma quando li metti insieme in un unico look, non puoi davvero sbagliare. Tieni la maglietta aperta sopra una canotta corta per combattere le temperature estive e bilancia i pantaloni su misura con le infradito dall’aspetto sportivo per essere alla moda per la stagione.

Moda francese: Ballerine + Bandane

Le scarpe dei giorni del liceo sono tornate, ma le ragazze francesi sono tutte incentrate sulle ballerine. Basta infilarle e sei pronta per uscire dalla porta. Un altro accessorio estivo praticamente obbligatorio per i parigini? Una buona vecchia bandana. Puoi indossarlo al collo, come accessorio per capelli, legato alla tua borsa: le possibilità sono infinite.

Mocassini Statement + Gioielli di perle

I mocassini non sono solo per l’autunno e l’inverno, lo sai. Quando le indossi con calzini con volant, un vestito di seta e gioielli di perle, puoi considerarle una scarpa estiva come qualsiasi sandalo stringato. Se hai intenzione di camminare per la maggior parte della giornata ma non vuoi indossare scarpe da ginnastica, queste sono proprio queste.

Moda francese: Prendisole stampati + Borse Baguette

Quando si pensa alla moda francese in estate, è facile immaginare di camminare lungo le rive della Senna con un prendisole stampato – a quadretti, a fiori, con motivo cachemire, a pois,- con una sottile borsa baguette sotto il braccio. E se questo è *esattamente* quello che hai immaginato, allora siamo felici di segnalare che quelli sono i pezzi esatti popolari tra i parigini.

Jeans a gamba larga + borse in paglia

I jeans a vita alta a gamba larga (soprattutto quelli con tasche applicate) sono la chiave per un look disinvolto quest’estate. Inoltre, la silhouette assicura che le tue gambe ricevano un po’ d’aria a temperature calde. E forse è un cliché, ma è vero: una borsa di paglia è l’accessorio estivo omologato parigino.