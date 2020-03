Moda estate 2020: come indossare il costume intero

Un classico intramontabile, il costume intero è tornato in auge da qualche stagione. Un capo beachwear pass-partout che si adatta a tutte le silhouette. Ecco come abbinarlo in base all’occasione e quale scegliere per essere glamour questa estate.

Un modello super in voga negli anni’80, quello intero è ritornato con prepotenza ed è diventato il costume protagonista delle ultime estati. Anche per la bella stagione 2020 si propone come il capo must-have da spiaggia. Si adatta ad ogni tipo di fisicità, dalle curvy alle più esili, abbracciando ed esaltando le forme. Inoltre, è il beachwear adatto in ogni circostanza con i giusti abbinamenti: di giorno sul bagnasciuga (o a bordo piscina), o per una passeggiata in una località vacanziera o ancora per una festa o un cocktail in spiaggia dopo il tramonto. Ecco come creare il look perfetto in ogni occasione puntando tutto sul costume intero, il swimsuit chiave di questa estate.

L’outfit perfetto con il costume intero in ogni occasione

Di giorno, tra un tuffo in acqua e una seduta di tintarella comodamente sdraiate sul lettino, o tra una partita di beach volley e un gelato con gli amici, con il costume intero, di gran tendenza quest’anno, non potremo sbagliare. Per un tocco super glam, oltre agli immancabili occhiali da sole (indispensabili in vacanza), possiamo abbinare anche dei bijoux gold, che impreziosiscono ed esaltano la pelle abbronzata, come una cavigliera o un bracciale a schiava. Per una passeggiata con le amiche poi, quando il sole è troppo caldo per stare perfino sotto l’ombrellone, sarà sufficiente infilare sopra il costume un paio di hot pants di jeans oppure una maxi gonna di cotone leggero e ai piedi delle comode e sempre trendy flip-flops. Il cappello over in paglia è la scelta più cool per proteggersi dai raggi cocenti. Se la giornata prosegue in spiaggia, per un aperitivo o un beach party sotto le stelle, basterà indossare sul nostro costume intero un pareo glam, a fantasia o trasparente, con frange o strass, la scelta è personalissima e sempre azzeccata. E sulla pelle via libera ai glitter, per brillare durante la notte. E ovviamente, ci si può sbizzarrire con i jewels: bracciali e collane scintillanti da mettere a fili sovrapposti ad esempio, oppure maxi orecchini a cerchio o con pendenti sparkling. Super chic infine, una pochette gioiello per custodire il nostro lipstick.

Il costume intero, su quale modello puntare

E per l’estate 2020 quali sono i costumi interi da scegliere per un look davvero cool? La collezione Flade beachwear, brand di costumi da bagno made in Italy, chic e contemporanei, propone alcuni modelli super trendy.

Il costume intero olimpionico, scollatissimo sulla schiena e con sgambatura alla brasiliana che valorizza il lato b, è ultra femminile. In tessuto glitterato (disponibile in cinque varianti) è glamour e perfetto per le feste under the moon.

Per le più fashioniste poi, Flade propone il trikini, una via di mezzo tra il one-piece e il bikini, che lascia i fianchi scoperti. Disponibile a tinta unita o nei pattern tropicali e animalier, è l’ideale per farsi notare in spiaggia. Super sexy infine, il costume intero a fasce incrociate sulla schiena, avvolge la silhouette scoprendo maliziosamente il ventre. In quattro colori moda, è senza dubbio il modello su cui puntare per brillare al solleone.