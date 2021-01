Moda 2021. Look total black e un cappotto cammello per essere sempre eleganti e di classe. Un connubio moda perfetto: dalla palette dei colori alla versatilità dei capi indossati. In particolare, il cappotto cammello è un vero e proprio passepartout all’interno del proprio guardaroba fashionista: Con il nero si sposa perfettamente realizzando così un “sodalizio di moda” semplice ma d’effetto.

Moda 2021: look total black e un cappotto cammello i capi must have di questo inverno

Quando non si ha proprio nessuna voglia di vestirsi ed allo stesso tempo non si ha la minima idea di cosa mettere, la soluzione ideale è solo una: look total black ( che non si sbaglia mai) abbinato ad un bel cappotto color cammello, un vero e proprio jolly per quanto riguarda moda, tendenza e stile. Elegante e raffinato, sempre in linea con i trend del momento. Un capo che non passerà mai di moda. A dare l’idea di questo abbinamento semplice ma super chic l’influencer di origine albanese ma con base a Copenaghen Ilirida Krasniqi che dal suo profilo Instagram propone diverse varianti e soluzioni fashion super accattivanti riproposte in uno stile minimal-chic. Talvolta gli accessori giocano un ruolo molto importante, come occhiali da sole e stampe animalier su cinture e stivaletti (come nell’immagine sopra). L’outfit perfetto in vista di questi mesi freddi firmati 2021? Un semplice cardigan in lana o in cashmere, un paio di pantaloni in pelle per dare un tocco di carattere al look, un paio di stivaletti con tacco ed infine una comoda tracolla. Tutto rigorosamente nero! Basico, semplice ma al contempo super elegante.

Soluzioni low cost ed economiche

Uno dei capi più richiesti del momento e must have di tendenza è il cappotto color cammello firmato Stradivarius, dal costo economico e molto cool. In alternativa, troviamo anche Zara, sempre al passo con le nuove tendenze e quelle intramontabili (come in questo caso specifico). Si sa, cappotti e giubbotti sono il pilastro del guardaroba di una donna. Dal funzionale al trendy, la collezione di capispalla da donna si conforma a diverse occasioni, temperature e gusti.

Look total black e un cappotto cammello, un classico intramontabile

Dal lato casual, parka, giacche in denim, giacche in pelle, impermeabili, montoni e modelli con cappuccio che risultano perfetti in occasioni informali: come pranzi fuori, weekend, festival e feste. Capi da indossare sopra a dei jeans e sneakers o a un vestito e scarpe con tacco. Infine, per le più esigenti esperte fashioniste e minimal-chic la scelta perfetta sono trench, cappotti in lana e design sartoriali di alta qualità che sono altresì pensati per valorizzare ogni outfit nelle situazioni eleganti e negli eventi speciali. I cappotti color cammello sono un investimento intramontabile e chic da indossare in occasioni formali e informali. I capospalla e le giacche bianche donano subito classe ed eleganza. I cappotti rosa e rossi sono d’impatto; mentre i cappotti neri e grigi, risultano sempre raffinati e sobri e sono indispensabili nel guardaroba di ogni donna per la loro versatilità, vestibilità e lo stile senza tempo.

Moda 2021: look total black e un cappotto cammello rappresentano il binomio perfetto

Cammello ma non solo, le sfumature nude protagoniste di questo inverno

Non solo look total black e un cappotto cammello, ma anche giacche, vestiti di maglia, cardigan e bluse. Le dorate e brillanti nuance tornano prepotentemente di moda in vista dell’inverno 2021. Le tonalità più delicate tornano di tendenza. Tinte che tendono al nude oppure cariche e dolcissime che ricordano il caramello. I designer più famosi non si limitano alle proposte solo da giorno, ma scelgono il cammello anche per look più eleganti e sofisticati, che si possono indossare anche la sera. L’ultima istanza riguarda gli abbinamenti di colore: il cammello non si porta solo nella versione total look. Esso, infatti, rappresenta una combo perfetta con delicata armonia all’arancione, al rosso, al rosa e al nero. Total black per l’appunto. Da provare anche nella variante tessuto maschile, con righe e gradi marroni o grigi.