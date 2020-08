Moda 2020: tessuti setosi, morbidi e raffinati

La storia della moda ci insegna che le tendenze vanno e vengono. Capi, nascosti nell’armadio per anni o decenni, spesso riprendono vita assurgendo a luce nuova. Le mamme e le zie sanno bene che le mode ritornano puntuali a distanza di tempo, in un gioco di mescolanze tra stili e linee. Questo è il gioco delle tendenze che caratterizza il fashion system. Gli stilisti si ispirano al vintage e al retrò ponendo l’accento su dettagli inconfondibili di quel periodo o esaltando quelli di proprio gusto.

A tutto volume con gli anni ’80

Gli anni ’80 rappresentano un periodo storico-economico in cui la voglia di essere e fare stimolava la creatività di stilisti e designers. L’input era dato da un’economia in fase di crescita che assimilava mode e tendenze da tutto il mondo. Il quesito del periodo che stiamo attraversando è sicuramente quello di capire come ci vestiremo nell’autunno-inverno 2020. I colori e le forme spaziavano attraverso fantasie e tagli inediti che rinvigorivano la figura femminile, facendo sbocciare maniche a palloncino, a sbuffo, jeans mom, camicie con le spalline, maglioni a coste, tubini neri e molto altro ancora. L’autunno-inverno 2020 secondo ShopAlike sarà segnato un pò da questa generale tendenza di far rivivere capi e tendenze nostalgiche come per recuperare il tempo perso. Ecco che la moda diventa anche sostenibile. Ci sarà da accontentare tutti. Ognuno avrà la possibilità di sentirsi sempre alla moda con i capi che magicamente verranno fuori dall’armadio. La moda degli anni 2020 sarà caratterizzata da una voglia di rinascita e di ripresa che si ispirerà a forme nostalgiche e linee cult.

L’abito esagerato sarà un Must Have

Come non ricordare i vaporosi e tondeggianti abiti bianchi del passato. La voglia di leggerezza e libertà si esprime innanzitutto dai capi indossati. Un nuovo spirito si libra per coinvolgere la moda femminile attraverso capi minimal ma di grande effetto. La leggerezza caratterizza gli abiti di taglio classico che possono anche essere abbottonati sul davanti, scendere lungo il corpo fino alle caviglie o scoprire dettagli attraverso spacchi laterali. I vestiti della moda autunno-inverno 2020 saranno caratterizzati da dettagli esagerati che non passeranno inosservati. Le applicazioni 3d, colorazioni intense come il blu elettrico e forme retrò vivacizzate da dettagli contemporanei sono alcuni esempi di come la moda anni ’80 tornerà a essere di dimensione più umana e vicina alle esigenze della gente come sottolinea Giorgio Armani in un’intervista a d.Repubblica . L’eleganza troverà svariati canali attraverso i quali imporsi per fare tendenza. Ecco che nascono capi di grande effetto visivo che alternano volumi importanti a tagli essenziali anni ’60. La scollatura sarà meno profonda e a poco a poco scomparirà per diventare colletto, girocollo o collo alto. Ciò che accomuna le proposte abiti moda autunno-inverno 2020 sarà l’esaltazione della femminilità discreta.

Tessuti setosi, morbidi e raffinati

I tessuti della moda 2020 avranno la stessa importanza dei tagli vistosi e voluminosi. Il velluto, ad esempio, si imporrà generoso in abiti e gonne da ispirare sensazioni di morbidezza e calore. Questo tessuto era scomparso da un po’ di anni, ma ritorna trionfante non solo nei minidress ma anche negli abiti lunghi ed eleganti delle feste durante la FW 2020 . I colori caldi e intensi ne esalteranno le sfumature cangianti. Il nero dominerà prepotentemente ma accompagnato dal bordeaux, verde bosco e blu elettrico. Lo stesso vale per i tessuti plissettati e laminati. Il luccichio di questi tessuti moda farà brillare la donna ponendola in una dimensione eterea. Essi arricchiranno i modelli a con scollo a V e i colli a scialle che lasciano scoperte le spalle. L’organza entrerà in scena attraverso vaporose gonne e sottogonne di tulle. Su tutto cadrà una pioggia di strass e paillettes che illuminerà la moda invernale lasciando fuori il grigiore stagionale.

Mom jeans: il grande ritorno

Un grande ritorno sarà sicuramente quello dei Mom jeans. La particolarità di questi pantaloni consiste nell’avere un modello largo ispirato alla moda premaman. Essi sono ampi all’addome per scendere a svasare giù per le gambe, restringendosi alla caviglia. I Mom jeans sono sicuramente comodi e presentano grande vestibilità, ma spesso ci si chiede come possano essere abbinati per essere alla moda. I Mom jeans sono ideali sia per l’estate che per l’inverno. Durante la stagione autunno-inverno 2020 potranno essere indossati con ampi maglioni a coste oppure con camicia e chiodo in pelle. Per sottolineare le forme è possibile abbinarli a top aderenti e body. I blazer e le giacche oversize saranno ideali sopra i Mom jeans. Il tocco in più sarà dato dagli sneakers indossati sotto gli jeans per ottenere un look più casual.

La moda autunno-inverno 2020 sarà caratterizzata da una riscoperta della moda più classica che ha segnato anni importanti. La voglia di rinascita si esprime attraverso le più svariate strade ma sceglie la moda come canale ufficiale per il ritorno nostalgico ai momenti felici. Largo, quindi, e chi ne ha più ne metta!