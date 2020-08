Minight Sun, Twilight. L’ultimo libro della saga è tra noi e sotto il sole… brilla

Fan di Twilight, è giunto il nostro momento. Stephenie Meyer ha annunciato ufficialmente sul suo sito Web che l’atteso Midnight Sun sarà lanciato in Italia il 24 settembre per Fazi Editore. Midnight Sun è il primo libro della saga Twilight, raccontato solo dal punto di vista di Edward Cullen. La Meyer ha lavorato sul libro molto tempo fa, ma a causa di uno spiacevole accadimento, ne interruppe la stesura.

15 anni dopo l’uscita del primo romanzo della saga di Twilight, l’autrice Stephenie Meyer sta riportando i lettori nella cittadina di Forks, Washington, con il suo nuovo libro, Midnight Sun.

Dicevamo che la Meyer avesse cominciato a lavorare sul libro molto tempo fa, ma che a causa di uno spiacevole accadimento, ne interruppe la stesura. La motivazione di tale interruzione fu per colpa di ciò che non volutamente trapelò, sulla trama. Stephanie Meyer ai tempi si fece cogliere dall’amarezza e si prosciugo il pozzo della sua creatività. Nel frattempo stuoli di fan sono stati abbandonati a loro stessi, lasciati a chiedersi se avrebbero mai avuto il brivido di sfogliare le pagine di Midnight Sun. Adesso, fan di Twilight, è giunto il nostro momento. La scrittrice che ha saputo sussurrare agli adolescenti già nel 2008, ha riaperto i battenti. Per chi fosse meno informato stiamo parlando della saga dei libri, ed in seguito pellicole, di Twilight.

Il magazine Good Morning America ha riportato la copertina del nuovo (vecchio) libro della Meyer. Nera e rossa, impossibile sbagliarsi. Il romanzo tanto atteso della Meyer, Midnight Sun, racconta l’iconica storia d’amore tra Edward Cullen e Bella Swan dal punto di vista di Edward. Quando l’idilliaca storia d’amore ebbe inizio, più di un decennio fa, la serie era stata raccontata solo attraverso gli occhi di Bella. Ora, i lettori sono in grado di conoscere il passato di Edward e le sue esperienze da vampiro. Un punto di vista diverso che fornisce il quadro completo a tutti gli appassionati della Twilight Saga.