Kate Middleton è sempre un esempio di stile e raffinatezza. Anche con la tanto e dovuta mascherina per combattere la crisi COVID-19. Una delle cose più importanti ed essenziali che le celebrità di tutto il mondo possano fare. Dare il buon esempio, e mettere in evidenza la necessità di indossare la mascherina. La Duchessa di Cambridge è una tra queste. Sempre in prima linea per le giuste e buone cause.

Kate Middleton esempio di stile anche con la mascherina per combattere la crisi Covid-19

In tutta l’ Inghilterra, il decreto ufficiale per quanto riguarda l’indosso delle mascherine è entrato in vigore solo il mese scorso. Molti dei suoi cittadini più noti e celebrity, hanno cominciato ad indossare le mascherine e prendere a cuore l’importante causa. Tra queste l’esempio più significativo lo ha dato Kate Middleton. Quando la Duchessa di Cambridge ha fatto visita al centro di Sheffield di Baby Basics, lo ha fatto con una mascherina in versione cotone a stampa microfloreale del marchio londinese di abbigliamento per bambini, Amaia.

La Duchessa di Cambridge e la mascherina con stampa microfloreale

Kate Middleton ha indossato la mascherina modello multicolore “Pepper”, che si coordinava perfettamente con il suo abito di seta bianco di Suzannah, abbinate alle calzature Tabitha Simmons Dela. La Duchessa di Cambridge è sempre molto sensibile alla causa sociale. Come aiutare le famiglie bisognose. Middleton ha parlato con i genitori che hanno affrontato serie difficoltà alla luce della pandemia del Corona-virus.

Kate Middleton, icona della moda, indossa sempre la mascherina

Nel corso di questi incontri, Kate Middleton indossa sempre la mascherina prodotta dal marchio Amaia, con classe ed eleganza; diventando (così) la seconda reale ad essere avvistata con una mascherina di stoffa. La Duchessa di Cornovaglia ha abbracciato il concetto prima di quest’ultima. Ora, l’influenza della bella Kate; è ancor più da esempio per i cittadini. Da sempre icona della moda e punto di riferimento che invita ad indossare la mascherina ogniqualvolta sia necessario. La mascherina ha un prezzo di soli 15 dollari, e il 30% del ricavato andrà a NHS Charities. La versione riutilizzabile della mascherina Amaia è una proposta importante che sicuramente andrà esaurita in breve tempo.