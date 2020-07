La più amata dagli inglesi? Vince su tutti Kate Middleton

Kate Middleton, sempre in vetta alla classifica. Che si tratti di moda, stile o semplicemente amore e riconoscimento ricevuto dai propri sudditi, vince sempre e comunque. La duchessa di Cambridge, è al primo posto nel cuore degli inglesi, che le dedicano la first position nella classifica stilata dal “Daily Mirror”, che finalmente ha avuto conferma di quanto finora era solo stato accennato o ipotizzato.

Kate Middleton è la più amata dagli inglesi

Si dice abbia un cuore buono, genuino, virtuoso; e che sia disposta a sacrificare parte della sua vita privata per servire i suoi sudditi. Talvolta, attraverso eventi di beneficenza, prendendo parte ad alcuni di essi. Sempre a favore di una giusta causa e dalla parte dei più deboli e bisognosi. Si dice, inoltre, che per quanto sia un’icona di moda, rimanga “with your feet on the ground” (espressione inglese per indicare “con i piedi per terra”), umile e generosa, per nulla presuntuosa e arrogante. Queste le motivazioni, per la quali, Kate Middleton ha conquistato con il tempo tale popolarità e amore da parte degli inglesi.

La duchessa di Cambridge al primo posto della classifica stilata dal “Daily Mirror”

Primo posto, dunque, per la bella Kate, al sesto “mite” posto (invece) troviamo Meghan Markle, mentre la Regina Elisabetta II si aggiudica un secondo posto dietro la duchessa di Cambridge. Il terzo gradino del podio è andato al principe William, mentre il fratello minore, Harry, si è aggiudicato il quarto posto. Per cui è proprio Kate il membro della famiglia reale più amato dagli inglesi.

Senza ombra di dubbio ha conquistato i suoi sudditi con la forza dell’amore e della gratitudine. Si legge nel suo sguardo, si manifesta nei suoi gesti. Sempre sorridente, posata e mai fuori luogo. Temperamento determinato, nonostante sia dotata di una dolcezza infinita che trasmette ad ognuno di noi. L’icona di moda e stile inglese ha totalizzato il 35% delle preferenze su un sondaggio composto da quattromila lettori campione. Tra questi, circa 1600 hanno votato per Kate Middleton. La rivalità “Eva contro Eva” tra donne della famiglia, l’ha vinta la duchessa di Cambridge a mani basse. Senza riserve.