Matrimoni da favola. Il matrimonio più principesco di sempre porta la firma di due celebri sposini. Di chi si tratta? Proviamo a fornirvi qualche indizio. È stato realizzato appositamente per lei l’abito firmato Giorgio Armani Privé. Stupendo, color avorio, con una linea svasata in pizzo chantilly e strati di chiffon di pura seta. Il vestito è stato completato dal velo in tulle di seta con il bordo sempre in pizzo chantilly. Per una sposa innegabilmente elegante e al contempo chic. La sposina ha optato per i capelli raccolti. Anche per il ricevimento la celebre sposa ha indossato un abito della stessa linea Giorgio Armani Privé. Questa volta in tulle di seta bianco con micro drappeggio. Non solo: profonda scollatura, strascico in tulle di seta e plissé con due spille di diamanti a forma di ali. Antichi gioielli di famiglia appuntate sulle spalle. Avete capito di chi stiamo parlando?

Matrimoni da favola. La cerimonia nuziale più principesca e lussuosa di sempre? Quella tra Casiraghi-Borromeo

Lei, Beatrice Borromeo ,in vista del secondo sì, non solo ha scelto la linea lussuosissima e da favola firmata Giorgio Armani, ma ha anche optato per una location altrettanto da sogno. Questa volta cerimonia religiosa, sull’Isola di San Giovanni. Beatrice Borromeo è l’attuale moglie di Pierre Casiraghi, terzo figlio di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi. I due si sono sposati nel luglio 2015 a Montecarlo con rito civile. Invece, con rito religioso, una settimana dopo sul Lago Maggiore, all’Isolino per l’appunto di San Giovanni.

Chi è Beatrice Borromeo: moglie di Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo è un’ex modella, una giornalista e una conduttrice televisiva italiana. Proveniente nientemeno che da una delle famiglie più illustri d’Italia. Comincia la sua carriera da indossatrice nel 2000, sfilando per Chanel a Piazza di Spagna. Successivamente la bella Beatrice sfilò per Maison come Valentino, Trussardi, Alberta Ferretti ed Ermanno Scervino. A lungo testimonial per Blumarine, diventa un volto noto del piccolo schermo grazie ad Annozero di Michele Santoro. Trasmissione in cui conduce la rubrica Generazione Zero dal 2006 al 2008. Collabora col settimanale Newsweek e con il Daily Beast. Si occupa di economia per Il Fatto Quotidiano e firma il documentario Lady ‘Ndrangheta sul ruolo delle donne nell’associazione mafiosa. Oggi è sposata con Pierre Casiraghi, padre dei suoi due bambini.

Matrimoni da favola: la coppia Casiraghi-Borromeo fa sognare ancora. Lei è il nuovo volto di Dior

Beatrice Borromeo ha due figli, entrambi frutto del suo amore con Pierre Casiraghi. Stefano Ercole Carlo (2017) e Francesco Carlo Albert (2018). Beatrice Borromeo ad oggi è il nuovo volto della Maison Dior, fortemente voluta da Maria Grazia Chiuri.

La moglie di Pierre Casiraghi è una royal a tutti gli effetti, perché suo marito arriva dalla famiglia reale di Monaco. Sua cognata è nientemeno che Charlotte Casiraghi, un’altra regina di stile (e ambasciatrice Chanel). La cerimonia civile tra Casiraghi e Borromeo era stata fissata il 25 luglio ed era stata organizzata nella splendida cornice del Palazzo principesco di Montecarlo. Dopo una serie di smentite da parte della coppia, in breve tempo iniziarono a circolare le partecipazioni. Inviate a nobili e regnanti di mezzo mondo. Il terzogenito di Carolina di Monaco e la 29enne contessa giornalista si sono sposati in grande stile. Dopo la cerimonia ci fu “solamente” un intimo cocktail a Palazzo Grimaldi, in compagnia di familiari stretti e parenti.

La grande festa

La grande festa (con rito religioso) era stata prevista e organizzata per il 1° agosto sulle Isole Borromeo e stavolta non ci furono soltanto i parenti, ma tutti i migliori amici della coppia e ospiti d’eccezione. La grande festa del 1° agosto rimane certamente uno dei matrimoni più principeschi e lussuosi della storia. Il luogo prescelto fu l’Isola Bella sul Lago Maggiore, dove amici e parenti della coppia si riunirono per dare luce a questo attesissimo evento.