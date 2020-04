Modello da quando ha 17 anni, Mariano Di Vaio è un globe trotter dall’hair style impeccabile. Per questo non poteva che dispensare qualche consiglio, su come tenere sempre in ordine i capelli, nonostante la mancanza dei nostri cari parrucchieri o barbieri. Le foto postate poi sui social, con il nuovo hair look, hanno raggiunto milioni di like.

I capelli sempre perfetti di Mariano Di Vaio

“Il bello della cura dei capelli è che non ci sono più regole distinte tra uomo e donna. L’obiettivo, in entrambi i casi, è avere un capello curato e sano” Mariano Di Vaio

Basta guardare le sue foto che fanno incetta di like su tutti i social network come Instagram dove a seguire la vita quotidiana del modello sono oltre sei milioni di persone. Mariano Di Vaio è un vero fashion blogger d’eccellenza, presta molta attenzione al suo look e, in fatto di hair styling, è davvero un beauty guru. I suoi consigli per un ciuffo sempre perfetto sono: fare molta attenzione al brushing. A chi ha un taglio simile al suo consiglio, è importante asciugare prima la parte posteriore e poi quella anteriore utilizzando il phon e pettinando verso la direzione che più piace. È necessario dare sempre una direzione anche ai capelli della parte posteriore della testa per evitare che si alzino troppo. Infine, se volete un ciuffo come il suo, potete sfoltire la chioma con un paio di forbici.

Come gestire i capelli in casa

Per non uscire dalla quarantena stile Tarzan, le alternative per la chioma maschile per sono due: uno styling che tenga a bada la situazione in attesa che il lockdown finisca o un cauto e ponderato fai da te per ridare forma al vecchio taglio. Chi non ha intenzione di cedere a forbici e rasoi se non sotto le mani del proprio parrucchiere, può optare per uno styling alla Mariano Di Vaio. Per chi invece ha coraggio da vendere, la tecnica più facile è seguire la forma naturale del taglio. Pettinare i capelli nella direzione che normalmente prenderebbero. Servono un pettine a denti sottili e una forbice, possibilmente da barbiere, o la più affilata con le punte che c’è in casa.