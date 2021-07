Marco Verratti, il collier Maison Paillard della moglie è puro lusso: quanto costa

Marco Verratti (28) dopo aver vinto Euro 2020 insieme ai suoi compagni di squadra, la nazionale italiana, ha sposato la sua fidanzata, la modella francese di origini magrebine, Jessica Aidi, sua coetanea.

Marco Verratti, il collier Maison Paillard della moglie è puro lusso

I due hanno scelto una cerimonia civile, che ha avuto luogo nel primo pomeriggio di giovedì 15 luglio al municipio di Neuilly, a nord di Parigi. Gli invitati erano circa una trentina di persone. Dopo il sì la coppia è partita per i festeggiamenti che si sono svolti sempre nella capitale francese con una cena di gala italo-francese. Tra gli ospiti il compagno di squadra di Verratti Kylian Mbappé, Ezequiel (El Pocho) Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic e Javier Pastore. Ma solo non si vedono Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, che invece stanno trascorrendo qualche giorno di relax a Ibiza.

Tra gli italiani presenti al matrimonio di Marco Verratti, non mancava Salvatore Sirigu, ex portiere del Paris Saint Germain, squadra in cui milita Verratti, e secondo portiere della Nazionale, anche lui nella rosa dei neo campioni europei. La sposa ha stupito tutti scegliendo un tailleur pantalone in pizzo bianco. Per il ricevimento Jessica ha invece indossato un abito lungo a sirena con la schiena scoperta e un altro corto. Le creazioni sono delle case LaMariée Capricieuse e Millanova. Ma a colpire è stato il bellissimo girocollo composto da 3.353 diamanti in oro rosa e bianco, un pezzo unico realizzato da Maison Paillard, che secondo gli esperti dovrebbe valere circa 600mila euro.