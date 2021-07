Gigio Donnarumma, chi è la fidanzata Alessia: tutto quello che ci è dato sapere

Gianluigi Donnarumma, meglio noto come il Gigione della nazionale italiana di calcio, ha 22 anni e un futuro troppo luminoso per essere vero. Ma così è. La vita, Gigio, la smezza con la fidanzata Alessia Elefante ormai al suo fianco da ben cinque anni. Pronti a sentire la favola?

Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante sono di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Ale e Gigio fanno la loro prima conoscenza da ragazzini, lei ha due anni in più di lui, e diventano subito amici. Sono amici anche quando lui parte in verso Milano per indossare la maglia rossonera. cosa che accade nel 2015, quando Donnarumma ha solo 16 anni e 8 mesi, e un esordio in Serie A con la moglie del Milan.

La loro storia dunque vede l’alba a distanza, e nel 2016 la loro amicizia si trasforma in qualcosa di più. Ormai stanno insieme da cinque anni, e le foto social che li ritraggono sono davvero molto poche, anche quelle sul profilo Insta seguitissimo di lui. Poche sì, ma indicative del fatto che i due non siano fan della mondanità.

Anche con reel e stories non sono proprio a loro agio. Entrando nel merito, lei ha un account personale privato e con pochissimi follower, che parrebbe proprio confermare l’assenza da parte sua di interessi da it girl. Purtroppo le info su Miss Donnarumma sono pochissime, sappiamo che sta frequentando l’università e che dal 2017 convive con il portierone a City Life. Dirimpettai dei Ferragnez. Sappiamo anche che lei lo seguirà a Parigi dove lui si stabilirà nelle prossime settimane, dopo aver firmato con il Paris Saint-Germain. Si sussurra che lui le abbia già regalato un incantevole diamante rosa, e chi lo sa cosa potrà accadere nella città del romanticismo…