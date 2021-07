Britney Spears, l’accusa alla sorella è pesantissima: “Come hai osato!”. E la polemica divampa ancora

Britney Spears ha forse ottenuto il via libera per poter pubblicare su Instagram quello che vuole?! Forse sì, o forse è solo il principio di una maggiore autonomia. Ma tant’è. Proprio pochissimi giorni fa l’icona pop si è servita dell’hashtag #FreeBritney, e poi ha sbottato contro qualcuno di molto vicino. Quel qualcuno è la sorella, che a quanto pare non l’ha mai aiutata in questi anni, ma che in pubblico ha speso belle parole per lei.

Le parole di Britney Spears

“Non dimenticarti mai di chi ti ha ignorato quando avevi bisogno e di chi ti ha aiutato prima anche che lo chiedessi. Non c’è niente di peggio di quando le persone più vicine a te che non si sono mai presentate per te, pubblicano cose riguardo alla tua situazione qualunque essa sia e parlano del supporto che secondo loro ti danno. E non c’è niente di peggio di questo! Come osano dire qualcosa le persone che ami di più? Loro hanno anche solo allungato una mano per aiutarmi tutto questo tempo?

Come osano dire in pubblico che gli importa qualcosa di me? Avete forse allungato una mano verso di me quando stavo annegando? Di nuovo, no! Quindi se stai leggendo questo e sai chi sei… sappi che tu hai il coraggio di dire qualcosa sulla mia situazione solo per salvarti la faccia pubblicamente! Se pubblicherai qualcosa, per favore, smettila di fare la persona per bene quando sei così lontano dall’essere per bene, non è nemmeno divertente questa farsa. E buona giornata!”.