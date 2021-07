Noel Capri Berry è stata tra coloro che hanno suscitato scalpore sul red carpet del Festival di Cannes 2021. Il suo abito d’ispirazione greca dalla scollatura all’americana ha mostrato la sua schiena perfettamente abbronzata. Stretto in vita per poi sfociare in una bellissima gonna di chiffon. Lo strascico elegante, accennato quanto basta, a differenza dello spacco audace. Ma chi è Noel Capri Berry?

Cannes 2021, Noel Capri Berry è la più bella del reame: chi è la famosa 27enne

Nata il 3 ottobre 1995 nel Missouri, Noel Capri Berry è una modella divenuta famosa dopo il suo debutto in passerella indossando Rachel Zoe e Vivienne Tam per la loro collezione Primavera/Estate 2014 alla New York Fashion Week. Inizialmente, è stata firmata da Ford Models sia a Chicago che a Miami. Noel ha anche conquistato le luci della ribalta per la sua campagna per la linea di abbigliamento sportivo di Bandier. La venticinquenne è apparsa in editoriali per riviste come GQ, Shape e Haute Spotter.

Attualmente vive a New York City, luogo in cui Noel Capri Berry si sta godendo la sua vita da modella al massimo. Oltre a ciò, è anche riuscita a emergere come una delle modelle più popolari su Instagram. La diva è seguita da oltre 300.000 persone sul social, in cui continua a inondare i suoi follower con foto sbalorditive di sé stessa.

Uno sguardo al suo feed Insta ed è possibile scoprire quanto Noel ami viaggiare in tutto il mondo. Spesso avvistata in vacanza sulle spiagge o vicino a una piscina. Ha un corpo fantastico che adora mettere in risalto con abiti succinti e bikini.