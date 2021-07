Isabeli Fontana al Festival di Cannes 2021, chi è la super top model made in Brasile

Il segno di una vera top model è vivere una vita oltre la moda. Scegliendo con cura quando scuotere la telecamera (o la passerella) dando priorità alla salute e alla felicità. La dea brasiliana Isabeli Fontana si dimostra degna del titolo. Il Brasile è noto per le sue spiagge, i suoi bikini e le sue bombe… Conosci i nomi: Gisele, Adriana, Alessandra e Isabeli.

Hanno dominato la fine degli anni ’90: calpestando le passerelle di Versace e crogiolandosi nelle pagine del catalogo di biancheria intima di Victoria’s Secret.

In occasione del Festival di Cannes 2021, Isabeli Fontana, con un’acconciatura comme des garcons, si è fatta largo fasciata in un Rami Kadi argentato, rivestito di punti luce. L’abito, bustier e gonna lunga, presenta un tanto vertiginoso quanto protagonista spacco laterale. I sandali dal tacco a spillo sono di Jimmy Choo.

Senza dubbio, le top model sono state una delle maggiori esportazioni del Brasile. Per Isabeli Fontana, la storia inizia a Curitiba, capitale dello stato del Paraná, il 4 luglio 1983 (38 anni compiuti da poco). Isabeli Fontana, i cui genitori sono di origine italiana, è cresciuta circondata da fratelli giocatori di calcio. Si autodefiniva un maschiaccio, era più interessata a Maradona che al mascara. Non sapeva che un’ondata di popolarità stava travolgendo le bellezze brasiliane, come lei, nella stratosfera della moda. Nel 1996, all’età di 13 anni, Isabeli è stata finalista al concorso Elite Model Look. Prima che potesse guidare, Isabeli Fontana fu portata a Parigi, poi a Milano e infine a New York City per lanciare quella che sarebbe diventata una carriera decennale al top del settore.

Oggi, la modella e madre di due figli (Zion, 16 anni e Lucas, 12) trascorre la maggior parte del tempo con la sua famiglia, vivono part time in Brasile e a Miami. Isabeli Fontana pratica yoga e studia per diventare una health coach.