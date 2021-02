Luxury food: i gelati più lussuosi e gustosi di sempre. Quanto costano?

Luxury food. Anche i dolci e specialità gastronomiche riguardanti l’alta pasticceria possono avere prezzi proibitivi. Un esempio? I gelati. Esistono varianti molto lussuose. Alcune raggiungono anche cifre davvero importanti. Quasi mille euro l’uno per i meno costosi presenti sul mercato. Un pasto semplice, facile e veloce tipico della stagione calda. Stiamo parlando del gelato, quel delizioso dessert tanto amato più o meno da chiunque, perfetto da gustare da soli o in compagnia. Semplice pensare che siano sufficienti pochi euro per una coppetta, un cono o una vaschetta intera. Eppure per un gelato c’è chi è disposto a spendere cifre astronomiche, persino milioni di euro.

Luxury food. Specialità dessert: alcuni gelati possono valere milioni di euro

Tra i gelati meno costosi presenti sul mercato del luxury food troviamo il Truffle Ice Cream da 95 dollari. Una coppa di gelato al tartufo bianco decorata con una foglia d’oro definita come combinazione perfetta di semplicità e purezza in vendita presso un noto bar di Las Vegas. Oppure, in alternativa, c’è il Capannari Ice Cream da 190 dollari costituito da gelato all’irish coffee alla ganache di cioccolato, nocciola e zenzero che ne giustifica il prezzo alto della confezione.

The Black Diamond e Frozen Chocolate Haute

Tra i dessert più costosi è impossibile non citare il The Black Diamond da ben 817 dollari. Ha una combinazione di ingredienti rara e preziosa tale da aver dovuto impiegare cinque settimane per trovare il giusto equilibrio tra la vaniglia del Madgascar, i fili di zafferano iraniano e le fettine di tartufo nero italiano tutto decorato con una foglia d’oro 23 carati. Si passa poi ai gelati da 1000 dollari con macarons, champagne e oro 24 carati o ancora a quelli realizzati con caramello salato, caramello al burro, cioccolato e polvere d’oro. Il Mauboussin Mega Sundae, 919 euro,

è una monumentale coppa di infinita bontà servita in un grosso bicchiere da Martini, a partire dal gelato alla vaniglia sormontato da panna montata, passando per il sorbetto allo champagne Dom Perignon rosè, senza dimenticare i tartufi di cioccolato, i macaron e i brownie sempre al cioccolato e ricoperti d’oro 24 carati, il tutto ricoperto da una salsa di cioccolato alla vodka.

Luxury food: i top gelati da milioni di dollari. Quando il lusso, in primis, passa dall’alta pasticceria

Nella “top ten” dei gelati più costosi mai stati realizzati ecco arrivare il Frozen Chocolate Haute da 25 mila dollari caratterizzato nientemeno che da una miscela di rari cacao, pezzi di tartufo e panna montata. Il tutto servito in un calice d’oro impreziosito da diamanti e oro. Eppure il gelato più costoso in assoluto lo si può acquistare ed assaggiare (nonché degustare) solamente a New Orleans. Un gelato alla vaniglia con guarnizione di fragole. Proprio tra esse si nasconde un anello con diamante rosa 4,7 carati usato per decorare la sommità delle fragole. Lo Strawberries Arnaud costa ben 1,4 milioni di dollari. Non male!