La London Fashion Week autunno inverno 2020/2021 è iniziata giovedì 13 febbraio e si protrarrà fino al 18. Attese più di 60 sfilate in 5 giorni. Davvero tante le novità nel calendario eventi e sfilate del British Fashion Council, a cominciare dall’arrivo di un ospite d’eccezione, Tommy Hilfiger, fino al ritorno col botto di Positive Fashion e degli spettacoli aperti al pubblico. Oltre ovviamente alle altisonanti Maison e ai nuovi talenti del panorama british, al centro dell’attenzione per merito anche delle assegnazioni dei prestigiosi fashion awards.

Eco-Tommy

Domenica 16 Febbraio Londra ospiterà a braccia aperte la sfilata TommyNow. Andrà in scena la collezione Primavera Estate 2020 uomo e donna di Tommy Hilfiger e la quarta capsule collection TommyXLewis, acquistabili immediatamente in oltre 70 Paesi. La Tate Modern è la location designata dallo stilista a stelle e strisce per presentare la sua catwalk. Il museo si trova nella zona di Bankside e racchiude dentro di sé le opere dell’arte moderna internazionale. Sarà il defilee più sostenibile di sempre, ben oltre il 75% dei capi e degli accessori in passerella sono realizzati con materiali ecologici.

Inclusività, ma non troppo

Un ritorno col botto, dicevamo, della Positive Fashion alla London Fashion Week, progetto manda in campo 78 marchi, 103 negozi e 346 eventi. Il fine è quello di aprire le porte della London Fashion Week al pubblico dei non addetti ai lavori. Chi possiede il ticket di ingresso, anche quest’anno venduto online, potrà avere accesso anche a due delle sfilate in calendario, i public-facing show: Temperley London, uno dei brand prediletti da Kate Middleton, il 15 febbraio; De La Vali il 16 febbraio. Parola d’ordine: inclusività (ma non troppo).

Venerdì 14 Febbraio London Fashion Week

9:00 Yuhan Wang

10:00 Mulberry

10:00 Amanda Wakeley

11:00 On|Off Presents…

13:00 Ashley Williams

14:00 16Arlington

15:00 Richard Malone

16:00 Shrimps

16:30 Vivienne Westwood

17:00 Charlotte Knowles

17.30 Temperley London

18:00 University of Westminster BA

19:00 Matty Bovan

20:00 Central Saint Martins MA Fashion

Sabato 15 Febbraio London Fashion Week

10:00 Petar Petrov

11:00 Fashion East

11:30 Phoebe English

12:00 TOGA

13:00 Marques’Almeida

13:00 UNDERAGE

14:00 Molly Goddard

15:00 Dilara Findikoglu

15:30 RIXO

16:00 DAVID KOMA

17:00 Halpern

17:30 Stephen Jones Millinery

18:00 REJINA PYO

19:00 A.W.A.K.E. MODE

20:00 Richard Quinn

Domenica 16 Febbraio London Fashion Week

09:00 BOSIDENG

10:00 Victoria Beckham

11:00 Preen by Thornton Bregazzi

11:30 Liberty

12:00 Roland Mouret

12:30 OSMAN

13:00 Margaret Howell

13:30 Aspinal of London

14:00 Emilia Wickstead

15:00 ROKSANDA

16:00 Chalayan

17:00 Simone Rocha

17:00 Fashion Revolution & Friends

18:00 MM6 Maison Margiela

19:00 Pam Hogg

20:00 Tommy Hilfiger

Lunedì 17 Febbraio London Fashion Week

09:00 Paula Knorr

09:30 Ssōne

10:00 Huishan Zhang

11:00 ERDEM

11:30 Paul Costelloe

12:00 BORA AKSU

12:30 Edeline Lee

13:00 JW Anderson

14:30 Johnstons of Elgin

15:00 Christopher Kane

17:00 Burberry

17:30 Olivia Rubin

19:00 The Woolmark Prize

20:00 Ashish

Martedì 18 febbraio London Fashion Week

09:00 Mark Fast

09:30 Ssōne

10:00 DAKS

12:00 Bobby Abley

14:00 The Queen Elizabeth II Award for British Design