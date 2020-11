Leonardo DiCaprio festeggia il suo compleanno in spiaggia e ben 46 candeline. Ovviamente la location scelta è tra i paradisi terrestri più belli esistenti sul Pianeta: Malibù. Il re del cinema internazionale e Premio Oscar, oramai, è continuamente in compagnia della splendida e anch’ella attrice, Camila Morrone. Da sempre Inseparabili. Ma questa volta, della bella Camila, nessuna traccia. Aria di crisi? Stando a quanto riportato al report dell’autorevole testata People, assolutamente no. La relazione sentimentale tra il premio Oscar e la modella argentina starebbe infatti continuando “a spron battuto”: «Leo ama stare con lei, l’ha già presentata ai genitori», ha riportato una fonte a People. «Sembra che vogliano fare le cose seriamente, senza superficialità».

Leonardo DiCaprio: 46 candeline e una carriera faraonica

Leonardo DiCaprio è stato sorpreso in occasione del suo 46esimo compleanno (nel secondo weekend di novembre), intento a sfidare le onde californiane in compagnia dell’amico e collega Emile Hirsch. Suo padre George, invece, osservava la situazione dalla spiaggia in totale relax. Trascorrerà una romantica serata organizzando una cenetta intima con la sua Camila lontani dai paparazzi? Staremo a vedere. Fatto certo, oltre la sua grande riservatezza, è che Leonardo DiCaprio sia una delle star cinematografiche probabilmente più amate dei nostri tempi.

Gli esordi

Leonardo Wilhelm DiCaprio è nato l’11 novembre 1974 a Los Angeles, in California. Figlio di George DiCaprio (1943), un fumettista statunitense di origini italiane dal lato paterno. I bisnonni di Leonardo, Salvatore Di Caprio e Rosina Casella, erano originari di Napoli. Il bambino fu chiamato Leonardo perché diede il primo calcio mentre la madre incinta stava osservando un dipinto di Leonardo da Vinci nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Frequentò l’UCLA Graduate School of Education and Information Studies e dopo il diploma, conseguito dopo aver portato a termine il General Educational Development (GED), iniziò a dedicarsi alla recitazione completamente.

Il primo grande e indiscusso successo firmato James Cameron: Titanic

Chi non conosce l’omonima pellicola firmata dal registra James Cameron e vincitrice di innumerevoli Premi Oscar, Titanic? Iconico e faraonico successo, che ha decretato ufficialmente il successo del giovanissimo ma altrettanto talentuosissimo Leonardo DiCaprio. Anche prima della buona riuscita universale di Titanic, che lo ha resto l’attore maggiormente riconosciuto dal pubblico internazionale, DiCaprio si era dedicato al mondo della recitazione dall’ inizio degli anni ’90. Una carriera ricca di pellicole importanti e soprattutto interpretazioni sempre impeccabili. Dopo il colossal diretto da James Cameron sono arrivati alcuni anni difficili nella vita e nella carriera del giovane Leo, fatti di scelte non propriamente corrette ed interpretazioni piuttosto al di sotto delle aspettative e del suo straordinario talento.

Leonardo DiCaprio: l’amicizia vera con Kate Winslet e l’incontro con Martin Scorsese che gli cambiò la vita

Leonardo DiCaprio, oltre la bellissima Camila, ha un’altra donna nel suo cuore: l’amica di sempre Kate Winslet. Un rapporto di amicizia e lavorativo autentico che permane negli anni. Insieme a Kate Winslet, DiCaprio forma la coppia più amata della storia del cinema, protagonista di una storia d’amore tragica e romanticissima d’altri tempi inserita in un colossal cinematografico senza eguali. Conosciuti sul set di Titanic, infatti, sono sempre stati migliori amici e confidenti. Poi l’incontro con Martin Scorsese, altra persona molto importante nella vita di Leo, che lo ha diretto per la prima volta nel 2002 in Gangs of New York. Da quel momento DiCaprio ha determinato una svolta importante alla propria dorata carriera, collaborando con alcuni dei maggiori registi del cinema hollywoodiano come: Steven Spielberg, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Christopher Nolan o Ridley Scott, tanto per citare i più importanti. Al momento l’attore ha ottenuto ben sei candidature all’Oscar, vincendo qualche anno fa grazie a The Revenant di Alejandro González Iñárritu.

L’ultimo importante successo firmato Quentin Tarantino: C’era una volta…a Hollywood

Leonardo DiCaprio insieme all’inseparabile cineasta Martin Scorsese formano la coppia d’oro del cinema hollywoodiano. Ne sono un esempio film come The Wolf of Wall Street e Shutter Island. Senza dimenticare altri memorabili successi dell’attore Premio Oscar, quali: Revolutionary Road, J. Edgar, Inception, Il grande Gatsby. DiCaprio oltre al celeberrimo Scorsese torna a collaborare (di recente, nel suo ultimo grande successo) con Quentin Tarantino in un progetto totalmente diverso. La storia dell’amicizia virile tra l’attore Rick Dalton e la sua controfigura Cliff Booth in una Los Angeles che vede Hollywood (e non solo) trasformarsi sotto i propri occhi. DiCaprio e Brad Pitt (vincitore del Premio Oscar per questa interpretazione) sono perfetti nei rispettivi ruoli e Tarantino mette la sua incontenibile immaginazione e talento al servizio di un finale commovente, emozionante, capace di far innamorare totalmente gli spettatoti alla pellicola. Stiamo parlando di C’era una volta…a Hollywood. I prossimi progetti lavorativi di Leonardo DiCaprio? Scorsese ovviamente, in Killers of the Flower Moon.