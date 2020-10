Kate Winslet oggi compie 45 anni. Una delle attrici più riconosciute a livello internazionale. Innegabile la sua fama universale. Affermazione dovuta soprattutto alla pellicola record di incassi, che l’ha resa celebre in tutto il mondo (insieme al suo inseparabile compagno di avventure Leonardo DiCaprio) qual è Titanic. Un raro «legame fraterno» afferma la bellissima Kate sul bellissimo e talentuoso Leo. Legame solido e amorevole con il divo più ambito di sempre. Un amico speciale, che incorona la loro amicizia come se fossero quasi fratelli. Si frequentano tuttora, vanno in vacanza insieme e quando permangono le condizioni lavorano anche insieme, come è accaduto nel 2008 sul set di Revolutionary Road. Da ventitrè anni ognuno il supporto dell’altro. Ma sembra proprio che tra i due non ci sia mai stato del tenero. «Abbiamo trascorso molti mesi sul set di Titanic, eravamo giovanissimi, ma non ci siamo mai piaciuti. Se non fosse stato così, oggi non avremmo questo fantastico rapporto».

Kate Winslet: 45 anni di successi internazionali

Kate Winslet inizia la sua carriera nel mondo della recitazione da giovanissima. Nata il 5 ottobre 1975 a Reading, nel Berkshire in Inghilterra, Kate Winslet si avvicina prestissimo al mondo dello spettacolo, grazie anche al contesto culturale e creativo nel quale cresce.Entrambi i suoi genitori sono impegnati come attori teatrali. A soli 18 anni viene scelta dal regista Peter Jackson per interpretare la protagonista nel film Creature dal cielo. L’anno seguente sarà protagonista della pellicola Ragione e sentimento, che le vale la prima candidatura (una delle tante) al Premio Oscar come miglior attrice non protagonista.

Tra carriera e vita privata: com’è cambiata la bella Kate?

Sicuramente tra i film memorabili che vedono protagonista Kate Winslet ricordiamo tra tutti Titanic, di James Cameron (oltre al futuro film Avatar dove Kate reciterà diretta sempre da quest’ultimo) , in cui recita al fianco di Leonardo DiCaprio, ruolo per cui riceve la sua seconda candidatura agli Oscar, questa volta come Migliore attrice. In seguito recita nel film L’amore non va in vacanza, Tutti gli uomini del re e Se mi lasci ti cancello. Nell’estate del 2007, dopo un anno di pausa, torna sul set nel film Revolutionary Road sempre con il suo inseparabile amico e collega Leonardo DiCaprio, dove interpretano marito e moglie e per cui vince il Golden Globe. Viene nominata ai Premi BAFTA e allo SAG Award. Nel 2008 è protagonista di The Reader di Stephen Daldry con Ralph Fiennes, sostituendo l’attrice Nicole Kidman, che rinuncia al film a causa della gravidanza. Grazie a questo ruolo vince l’Oscar alla miglior attrice, il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista e il BAFTA. Tra i suoi migliori film Steve Jobs, Carnage e Little Children. Nel 2014 riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles.

Kate Winslet: tre figli avuti da tre uomini diversi

Kate Winslet prima che attrice è madre di tre figli, avuti da tre uomini diversi. Mia, nata dall’amore con Jim Threapleton, Joe Alfie, figlio dell’ex marito Sam Mendes, e Bear, nato dall’unione con l’attuale marito Ned Rocknroll. Kate è è un’icona della body positivity. La diva inglese si è sempre distinta come valorosa combattente dell’accettazione di sè e delle proprie forme. L’attrice britannica si è sempre distinta per il suo aspetto unconventional, valorizzando al meglio se stessa e non conformandosi a nessun altra. Ragion per cui non si è mai immedesimata in nessun canone di bellezza prestabilito. Diventando così un esempio positivo per tutte le donne. Kate Winslet ha dichiarato di essere orgogliosa del proprio corpo formoso e talvolta “imperfetto” (se così si suol dire), anzi, si considera agli occhi di tutti come “semplicemente normale”. E noi la adoriamo proprio per questa sua identità e personalità semplice e genuina. Auguri Kate!

