Star del cinema, della musica o della moda, molto attive sui social, hanno deciso di congelare i propri profili social per 24 ore. Tutti uniti per la campagna di sensibilizzazione #StopHateforProfit, che chiede a Facebook di essere più responsabile sulla diffusione di discorsi di odio e disinformazione sulle sue altre piattaforme. Ad aver aderito alla protesta diverse stelle di Hollywood come Leonardo Di Caprio a Jennifer Lawrence, da Aston Kutcher ad Orlando Bloom e Katy Perry, fino a Kim Kardashian. Con una perdita in borsa per Facebook non indifferente.

Leonardo DiCaprio e altre star contro Facebook: sospendono l’account per protesta

La campagna #StopHateForProfit è nata da un collettivo, che comprende l’Anti-Defamation League, e dall’associazione per i diritti civili NAACP. L’obiettivo è di rendere i social media più responsabili: proprio per questo la richiesta agli iscritti di Instagram è di “congelare” per 24 ore il proprio account. La prima protesta, lo scorso luglio, è scoppiata quando Facebook si è rifiutato di chiudere la pagine di un gruppo di militanti che incitavano alla violenza, chiedendo agli americani di scendere in strada e fermare le rivolte in corso per l’aggressione dell’afroamericano Jacob Black da parte della polizia, nel Wisconsin. La società di Zuckerberg si era allora giustificata ammettendo di non essere riuscita a togliere il profilo del gruppo.

Kim Kardashian: «La disinformazione condivisa sui social media ha un grave impatto sulle nostre elezioni e mina la nostra democrazia»

Continuano ad aggiungersi i personaggi famosi. Ogni minuto che passa, diventano di più. Anche Leonardo DiCaprio ha accettato di seguire l’esempio di Kim Kardashian, che per prima ha proposto di “congelare” i propri account Instagram e Facebook per l’intera giornata di mercoledì 16 settembre 2020. «Mi piace potermi collegare direttamente con voi attraverso Instagram e Facebook, ma non posso starmene seduta a guardare e rimanere in silenzio mentre queste piattaforme continuano a permettere la diffusione dell’odio, della propaganda e della disinformazione – create da gruppi per seminare divisione e dividere l’America – solo per prendere provvedimenti dopo che le persone sono state uccise. La disinformazione condivisa sui social media ha un grave impatto sulle nostre elezioni e mina la nostra democrazia», queste le parole della potente influencer Kim Kardashian. E non si è trovata da sola: al suo fianco, come dicevamo, il divo di Titanic.

Leonardo DiCaprio: «Uso Instagram e Facebook, ma voglio che sia una forza positiva, non odio né violenza »

«Uso Instagram e Facebook, ma voglio che sia una forza positiva, non odio, violenza e disinformazione. Questa dovrebbe essere un'opportunità per Facebook di lavorare con queste organizzazioni e la comunità in generale per renderlo una piattaforma migliore e più sicura per tutti», ha scritto Leonardo DiCaprio. Tra i tanti che hanno scelto di non toccare i social per 24 ore pure Ashton Kutcher, Olivia Wilde, Jamie Foxx e Jennifer Lawrence.