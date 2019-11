Leonardo DiCaprio oggi compie 45 anni, amato dai grandi registi, impegnato nella personale lotta ambientalista, l’attore premio Oscar resta però per molti un’icona amatissima delle teenager anni ’90. Gli occhi azzurri, capelli biondi e sorriso magnetico.

“Recito personaggi fittizi per risolvere problemi inesistenti e credo che l’umanità si sia approcciata al cambiamento climatico con le stesse modalità, come se si trattasse di finzione.” Leonardo DiCaprio

Cinema

La prima apparizione televisiva di Leonardo DiCaprio risale a quando l’attore aveva solo tre anni. Nel 1978 venne invitato a partecipare a Romper Room, uno spettacolo televisivo per bambini andato in onda tra il 1953 e il 1994. Il primo ruolo cinematografico è del 1991 con la partecipazione al b-movie Critters 3. Con un budget stimato intorno ai 200 milioni di dollari, James Cameron, già regista di film campioni d’incassi quali Aliens, True Lies e Terminator 2 – Il giorno del giudizio, si appresta a girare la trasposizione cinematografica della tragedia del transatlantico Titanic, che lo consacrerà come uno degli attori più bravi di Hollywood.

Ambiente

Leonardo DiCaprio è entrato da pochi anni nel consiglio di amministrazione di parecchie organizzazioni ambientaliste, tra cui il World Wildlife Fund. La sua Leonardo DiCaprio Foundation promuove decine di cause a favore della natura, ha raccolto per esempio 38 milioni di dollari con un’asta di Christie’s con opere d’arte donate da Banksy, Andreas Gursky, Bharti Kher, Julian Schnabel, Richard Prince, Mark Ryden, 40 milioni di dollari con un gala benefico a Saint Tropez, altri venti (di milioni di dollari) donati a cento organizzazioni in tutto il mondo.

Idolo

L’attore Leonardo DiCaprio, ex idolo delle ragazzine e oggi preferito da una folta schiere di mature. L’attore era diventato la superstar degli anni 90, scatenando i deliri di orde di teenager, per il tipico aspetto da principino: occhi azzurri, capelli biondi e sorriso perfetto. Alcuni lo hanno giudicato semplicemente un ragazzo fortunato, un onesto mestierante che si era trovato nel posto giusto al momento giusto. Invece, prima di trasformarsi nel classico divo hollywoodiano, l’attore si è fatto notare per performance insolite e impegnative che gli hanno fruttato un Oscar.

Vita privata

Leonardo DiCaprio è conosciuto anche per i suoi numerosi flirt con modelle e attrici. La star da anni ormai riempie le copertine dei magazine di gossip con le sue storie d’amore e con le sue scappatelle, senza mai raggiungere un equilibrio stabile con nessuna. Attualmente, dopo una lunga serie di bionde, l’attore sembra abbia perso la testa per la modella 21enne, dai capelli scuri, Camilla Morrone.

Oggi

Alla 72° edizione del Festival di Cannes di cui Leonardo DiCaprio è stata la star assoluta confermandosi uno degli attori più grandi del cinema degli ultimi tre decenni. Insieme a Brad Pitt e Quentin Tarantino ha presentato il film “C’era una volta…a Hollywood” che abbiamo visto nelle sale a inizio settembre.