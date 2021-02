Qualcuno ha detto leggings?! A quanto pare il 2021 ha alzato la mano. Ne siamo tutti consapevoli, i leggings sono il capo di vestiario più comodo contenuto nell’armadio e possiamo gioire tutti alla notizia che siano finalmente tornati tra i trend stagionali.

Sicuramente i leggings non ci hanno mai abbandonati del tutto, semplicemente il nero e i colori più soft avevano preso il sopravvento sui toni brillanti. Il 2021 invece sembra proprio connotarsi come l’anno dei leggings, il pantalone incontra le tendenze moda primaverili e si tinge in nuance candy, fluo e pastello. Ad andare in contro a braccia aperte a questa tendenza è la bellissima Elisabetta Gregoraci, e ce lo ha mostrato in uno dei suoi ultimi scatti postati nel suo feed di Instagram.La showgirl calabrese è sempre stata un’ispiratrice in fatto di tendenze sensuali e iper femminili. Nella nostra memoria è rimasto indelebile il vestito trasparente a sirena sfoggiato al GF Vip. Ciò però non significa che anche EliGreg ogni tanto non ami invertire la rotta in vista di outfit più comfy. Nello scatto pubblicata su Instagram difatti torna a stupirci con un completo activewear che è un concentrato di good vibes e primavera.

Elisabetta Gregoraci indossa un set top+leggings appartenente al brand Miss March Activewear. Il marchio, che ha alla base la sostenibilità dei materiali e l’inclusività delle linee, sembra fare proprio al caso nostro. I leggings sono strutturati a vita alta, modellanti e impunturati seguendo la silhouette, non strizzano, abbracciano il corpo seguendolo in ogni sua naturale curva. Il top è sbracciato e reso particolare da un dettaglio intrecciato sulla schiena. Ma è il rosa bubble gum o candy, che dir si voglia, a rivestire il ruolo di punto focale del completo. Sembra urlare che la primavera stia proprio per spalancare le porte. E se la primavera 2021 vede i leggings tra i suoi capi di forza, a noi non resta che assimilare il diktat e trovare sempre nuovi modi di rivisitarli.