Le Dolomiti e la cucina sostenibile di chef Chris Oberhammer

A tu per tu con lo chef Chris Oberhammer. Patron di Tilia Restaurant, 1 Stella Michelin, a Dobbiaco. Siamo all’ingresso della Val di Landro e sullo sfondo le tre Cime di Lavaredo, simbolo delle Dolomiti.

Il ristorante si trova all’interno del parco di quello che è stato un tempo il Grand Hotel Dobbiaco. Una struttura ricca di fascino, costruita dalla Südbahngesellschaft nel 1878 con l’intento di sfruttare la nuova linea ferroviaria che collegava Vienna a Innsbruck. Meta del “jet set” internazionale nel corso degli anni, dopo le due guerre mondiali è andato in rovina.

Oggi la struttura ospita il Centro Culturale Centro Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti e la Guesthouse della Fondazione, la scuola di musica dell’Alta Pusteria, il Centro Visite Tre Cime, lo “Jugenddienst Hochpustertal” e l’Ostello della Gioventù.

All’interno del suggestivo parco dell’ex Grand Hotel si trova una struttura in vetro che riflette la luce del sole. Un microcosmo di bellezza vera che racconta le Dolomiti attraverso la cucina. Un prato di erbe e fiori selvatici circonda Tilia, il ristorante stellato dal 2007 dello chef Chris Oberhammer.

Chi è Chris Oberhammer?

“Chris è uno chef estroverso e un po’ “folle”, nel senso buono del termine. Sono molto dinamico, curioso e sempre in movimento. Tanto creativo e con mille idee nella testa. Non riesco a stare fermo, ho sempre qualcosa da fare e da realizzare. Amo la natura, la terra e le mie montagne che racconto sempre nella mia cucina attraverso i miei piatti. Sono uno sportivo, adoro camminare ma ancor di più correre. Nella corsa ritrovo me stesso, scarico lo stress e mi ricarico di energia positiva”.

Il suo ristorante si chiama “Tilia”. Da dove ha origine questo nome?

“Tilia é il nome latino dell’albero „Tilio“. Nella casa che fu di famiglia dello chef, a Santa Maria, una frazione di Dobbiaco si trova uno dei Tigli più vecchi della zona, piantato dal bis, bis nonno di Chris. Fa parte delle mie radici, della mia origine. In tutta l’Europa il tiglio è simbolo di amicizia e fedeltà, di stabilità e onesta, di longevità familiarità. Il Tiglio è un posto sicuro dove sentirsi protetti. Ho scelto così di chiamare il mio ristorante TILIA, un luogo accogliente e positivo per i miei ospiti”.

Cosa è la cucina per lei?

“Ci ho dedicato tutta la mia vita alla cucina. La cucina è vita. Ho rispetto per i piccoli produttori locali con cui lavoro e per il prodotto che mi passa per le mani. Proprio per questo è mia grande premura farne sempre qualcosa di veramente speciale, evidenziando il sapore del prodotto stesso. La cucina per me è valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze”.

Quale è la sua filosofia di cucina?

“La mia filosofia di cucina racconta l’unione di modernità e semplicità. Una proposta gastronomia che decanta il prodotto ponendo veramente tanta attenzione al tema della stagionalità…

Al mio ristorante Tilia va in scena una proposta gastronomica volta a valorizzazione il territorio. Ci troviamo infatti nel cuore del Patrimonio UNESCO delle Dolomiti. Una cultura ricca che “non deve andare persa” ma deve essere valorizzata così come i prodotti locali. Ed è quello che cerco di fare io, tutti i giorni, con la mia idea di cucina!”

Chef, ci racconta del progetto “MONS”?

“MONS by Chris Oberhammer, un progetto nato sui temi di sostenibilità, regionalità, rispetto, onestà e consapevolezza ambientale.

MONS è sinonimo di tutto questo. MONS è il nome latino della montagna. È la mia visione e di tutto il mio team. Un principio che accompagna quotidianamente tutte le nostre azioni: dalla cucina del Tilia a tutto ciò che viene realizzato in esterna. MONS è onestamente sostenibile e con sostenibile intendo adattare un menu in base al raccolto nell’orto, utilizzare gli ingredienti direttamente dalle fattorie nelle immediate vicinanze e utilizzare e quotidiano della natura in modo consapevole.

MONS non è solo la filosofia di cucina del mio ristorante Tilia ma è anche esperienza e condivisione. Da qui nasce MONSLIVE.

MONSLIVE coinvolge clienti ed appassionati o curiosi in eventi che permettono di entrare in diretto contatto con la natura, il territorio e i produttori locali. È connessione tra persone, natura e cibo come i picnic o le camminate in montagna con sosta gourmet”.