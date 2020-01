Attori belli, famosi, ricchi e innamorati che sfoggiano il loro amore sul red carpet. Ecco quali sono le coppie di Hollywood più trendy dello star system internazionale.

#1 Amal e George

George Clooney e Amal Alamuddin stanno insieme dal 2013. Si sono conosciuti a Villa Oleandra, sul lago di Como, grazie a un amico comune che si è presentato con l’avvocatessa nella casa dell’attore. Sappiamo che negli anni, George ha avuto parecchie relazioni sentimentali e molto spesso ci si chiedeva quale delle bellissime donne con cui si presentava sui vari red carpet, ma chi si sarebbe aspetto che, alla fine la fortunata a diventare la Signora Clooney, fosse proprio Amal. Questa impresa non è stata semplice, anzi: abbiamo dovuto aspettare il 2014 per poterlo vedere innamorato, con la fede al dito e una splendida moglie al suo fianco che, dopo qualche anno, l’ha fatto anche diventare papà. Insomma, quello che era stato per più di 20 anni lo “scapolo più ambito di Hollywood” aveva ceduto alla promessa di un amore eterno e tutto il mondo ha festeggiato con lui.

# 2 Jessica e Justin

“Fin dai giorni di imbarazzanti bikini rosa e servizi fotografici subacquei, hai infuso la mia vita con così tanta gioia e risate che ti incolpo per le mie rughe del sorriso. Ma non le scambierei per niente al mondo. Le indosso con orgoglio sapendo che sono l’essere umano più fortunato che abbia l’onore di ascoltare le tue battute, le tue parole, la tua voce, ogni giorno della mia vita.Ti amo”. Jessica Biel

Justin Timberlake e Jessica Biel sono tra le coppie più amate di Hollywood, si sono incontrati per la prima volta, durante una festa di compleanno e a quanto pare è stato il cantante a rimanere colpito dalla bellezza folgorante dell’attrice, proprio come ha raccontato lui stesso durante una conferenza stampa. La coppia però si lascia nel 2011, ma la separazione, invece che allontanare definitivamente Justin e Jessica, in realtà sembra far riesplodere nuovamente l’amore tra i due, che decidono così di fidanzarsi ufficialmente. Nel 2012 si sposano e nel 2015 nasce il loro primo figlio.

#3 Jada e Will

“Onestamente non credo esista un’altra donna per me che non sia lei” Will Smith

Jada e Will si incontrano per la prima volta nel 1990 sul set di The Fresh Prince of Bel-Air: lei è un’aspirante attrice diciannovenne che si presenta a fare il provino per il ruolo della fidanzata del personaggio. Interpretato da Will. Non ottiene il ruolo perché troppo bassa, ma i due diventano subito “amici”. Nel 1997, dopo due anni di fidanzamento in cui quando sono lontani si parlano cinque volte al giorno, si sposano la notte di Capodanno, di fronte a cento invitati a Cloisters Mansion in Baltimore, città natale di Jada. Lei indossa un abito di velluto bianco col collo alto di Bagdley Mischka e lui anche è in bianco. Il primo figlio, Jaden, nasce subito, nel luglio 1998. Nel 2000 nasce Willow.